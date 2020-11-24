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В Таиланде ищут волонтеров, чтобы носить еду обезьянам в джунгли
В Таиланде ищут волонтеров, чтобы носить еду обезьянам в джунгли
Центр реабилитации гиббонов на территории природного заказника Khao Phra Thaew в Таланге, ищет волонтеров для заботы о группе обезьян, которых в следующем году... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T00:39
2020-11-24T12:47
туризм
дикие животные
туризм
волонтеры
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
обезьяны
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Центр реабилитации гиббонов на территории природного заказника Khao Phra Thaew в Таланге, ищет волонтеров для заботы о группе обезьян, которых в следующем году выпустят в дикую природу, сообщает The Phuket News. Задача помощников — ежедневно пешком доставлять животным еду в джунги Пхукета. "Мы ищем добровольцев со средним уровнем физической подготовки, которые смогут уделять этой работе от двух до трех дней в неделю", — пояснила волонтер центра Эммы Ле КорнуПуть в одну сторону занимает три часа, за которые группа должна преодолеть около четырех километров с подъемом на 420 метров. "Будем выходить из центра в 7:00 утра и возвращаться не позднее 16:00", – отметила Эмма.Каждому предстоит нести по три килограмма необходимых вещей и продуктов для гиббонов. Также участники походов должны будут собирать информацию о состоянии тропических лесов. Соблюдение дисциплины принципиально важно. "Это нетронутые дикие джунгли. Вы должны всегда следовать нашим инструкциям", – подчеркнула волонтер. Дресс-код требует ношения рубашки с длинными рукавами, брюк и ботинок. К участию в проекте допускаются лица не моложе 18 лет, владеющие английским языком (знание тайского будет бонусом). В команду приглашаются люди с "открытым разумом и жизнерадостным характером". Также требуется наличие страховки на случай непредвиденных происшествий.Кроме того, для участия в инициативе придется оплатить регистрационный сбор в размере 2,5 тысяч бат (около 6,3 тысяч рублей). "Он позволяет всего лишь обеспечивать питанием половину наших гиббонов на один день, — уточнила волонтер. — Но взамен вы пройдете обучающий курс и свободный доступ к национальному парку в дни работы (стандартный сбор за вход составляет 200 бат)".Центр реабилитации гиббонов в Таланге работает под управлением Фонда по спасению диких животных в Таиланде (WARF). Как отмечает генеральный секретарь организации Тханапхат Пайяккапорн, миссия организации – "помочь нелегально отловленным обезьянам вновь обрести свободу".
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дикие животные, туризм, волонтеры, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, обезьяны

В Таиланде ищут волонтеров, чтобы носить еду обезьянам в джунгли

00:39 24.11.2020 (обновлено: 12:47 24.11.2020)
 
© AP Photo / MTIБелорукие гиббоны, или лары, в зоопарке города Ниредьхаза, Венгрия
Белорукие гиббоны, или лары, в зоопарке города Ниредьхаза, Венгрия - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / MTI
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Центр реабилитации гиббонов на территории природного заказника Khao Phra Thaew в Таланге, ищет волонтеров для заботы о группе обезьян, которых в следующем году выпустят в дикую природу, сообщает The Phuket News.
Задача помощников — ежедневно пешком доставлять животным еду в джунги Пхукета.
"Мы ищем добровольцев со средним уровнем физической подготовки, которые смогут уделять этой работе от двух до трех дней в неделю", — пояснила волонтер центра Эммы Ле Корну
Путь в одну сторону занимает три часа, за которые группа должна преодолеть около четырех километров с подъемом на 420 метров. "Будем выходить из центра в 7:00 утра и возвращаться не позднее 16:00", – отметила Эмма.
Каждому предстоит нести по три килограмма необходимых вещей и продуктов для гиббонов. Также участники походов должны будут собирать информацию о состоянии тропических лесов.
Соблюдение дисциплины принципиально важно. "Это нетронутые дикие джунгли. Вы должны всегда следовать нашим инструкциям", – подчеркнула волонтер. Дресс-код требует ношения рубашки с длинными рукавами, брюк и ботинок.
К участию в проекте допускаются лица не моложе 18 лет, владеющие английским языком (знание тайского будет бонусом). В команду приглашаются люди с "открытым разумом и жизнерадостным характером". Также требуется наличие страховки на случай непредвиденных происшествий.
Кроме того, для участия в инициативе придется оплатить регистрационный сбор в размере 2,5 тысяч бат (около 6,3 тысяч рублей). "Он позволяет всего лишь обеспечивать питанием половину наших гиббонов на один день, — уточнила волонтер. — Но взамен вы пройдете обучающий курс и свободный доступ к национальному парку в дни работы (стандартный сбор за вход составляет 200 бат)".
Центр реабилитации гиббонов в Таланге работает под управлением Фонда по спасению диких животных в Таиланде (WARF). Как отмечает генеральный секретарь организации Тханапхат Пайяккапорн, миссия организации – "помочь нелегально отловленным обезьянам вновь обрести свободу".
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