https://ria.ru/20201124/volontery-1585952969.html

В Таиланде ищут волонтеров, чтобы носить еду обезьянам в джунгли

В Таиланде ищут волонтеров, чтобы носить еду обезьянам в джунгли

Центр реабилитации гиббонов на территории природного заказника Khao Phra Thaew в Таланге, ищет волонтеров для заботы о группе обезьян, которых в следующем году... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T00:39

2020-11-24T00:39

2020-11-24T12:47

туризм

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новости - туризм

пхукет (остров)

таиланд

обезьяны

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Центр реабилитации гиббонов на территории природного заказника Khao Phra Thaew в Таланге, ищет волонтеров для заботы о группе обезьян, которых в следующем году выпустят в дикую природу, сообщает The Phuket News. Задача помощников — ежедневно пешком доставлять животным еду в джунги Пхукета. "Мы ищем добровольцев со средним уровнем физической подготовки, которые смогут уделять этой работе от двух до трех дней в неделю", — пояснила волонтер центра Эммы Ле КорнуПуть в одну сторону занимает три часа, за которые группа должна преодолеть около четырех километров с подъемом на 420 метров. "Будем выходить из центра в 7:00 утра и возвращаться не позднее 16:00", – отметила Эмма.Каждому предстоит нести по три килограмма необходимых вещей и продуктов для гиббонов. Также участники походов должны будут собирать информацию о состоянии тропических лесов. Соблюдение дисциплины принципиально важно. "Это нетронутые дикие джунгли. Вы должны всегда следовать нашим инструкциям", – подчеркнула волонтер. Дресс-код требует ношения рубашки с длинными рукавами, брюк и ботинок. К участию в проекте допускаются лица не моложе 18 лет, владеющие английским языком (знание тайского будет бонусом). В команду приглашаются люди с "открытым разумом и жизнерадостным характером". Также требуется наличие страховки на случай непредвиденных происшествий.Кроме того, для участия в инициативе придется оплатить регистрационный сбор в размере 2,5 тысяч бат (около 6,3 тысяч рублей). "Он позволяет всего лишь обеспечивать питанием половину наших гиббонов на один день, — уточнила волонтер. — Но взамен вы пройдете обучающий курс и свободный доступ к национальному парку в дни работы (стандартный сбор за вход составляет 200 бат)".Центр реабилитации гиббонов в Таланге работает под управлением Фонда по спасению диких животных в Таиланде (WARF). Как отмечает генеральный секретарь организации Тханапхат Пайяккапорн, миссия организации – "помочь нелегально отловленным обезьянам вновь обрести свободу".

https://ria.ru/20201122/schipkova-1585311835.html

пхукет (остров)

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, туризм, волонтеры, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, обезьяны