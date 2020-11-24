В ВОЗ рассказали о сотрудничестве России и ЕС по вакцине "Спутник V"
12:18 24.11.2020 (обновлено: 12:19 24.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Спутник V" доставлена в Венгрию для клинических исследований
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Между РФ и ЕС идет постоянный обмен информацией по российской вакцине "Спутник V", сейчас этот процесс ускорился, заявил на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Он напомнил, что на прошлой неделе был проведен международный форум здравоохранения между ЕС и РФ с участием представителей Европейской комиссии, Брюсселя, Москвы.
"Там был включен вопрос о вакцинах и технологиях. Мы видим постоянный обмен информацией между Европейским союзом и Российской Федерацией на эту тему, и сейчас этот процесс ускорился благодаря успешным форумам, в которых участвовал Минздрав РФ", - сказал Клюге, отвечая на вопрос о сертификации российской вакцины в Европе.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.