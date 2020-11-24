https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586054433.html

В ВОЗ рассказали о сотрудничестве России и ЕС по вакцине "Спутник V"

В ВОЗ рассказали о сотрудничестве России и ЕС по вакцине "Спутник V"

Между РФ и ЕС идет постоянный обмен информацией по российской вакцине "Спутник V", сейчас этот процесс ускорился, заявил на онлайн-брифинге директор... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:18

2020-11-24T12:18

2020-11-24T12:19

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

воз

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Между РФ и ЕС идет постоянный обмен информацией по российской вакцине "Спутник V", сейчас этот процесс ускорился, заявил на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.Он напомнил, что на прошлой неделе был проведен международный форум здравоохранения между ЕС и РФ с участием представителей Европейской комиссии, Брюсселя, Москвы."Там был включен вопрос о вакцинах и технологиях. Мы видим постоянный обмен информацией между Европейским союзом и Российской Федерацией на эту тему, и сейчас этот процесс ускорился благодаря успешным форумам, в которых участвовал Минздрав РФ", - сказал Клюге, отвечая на вопрос о сертификации российской вакцины в Европе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/vatskina-1585402161.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, евросоюз, в мире