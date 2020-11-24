https://ria.ru/20201124/uchitelya-1586043372.html

В Минпросвещения призвали изменить систему оплаты труда учителей

В Минпросвещения призвали изменить систему оплаты труда учителей

Необходимо создать такую систему оплаты труда педагогов, которая поможет учитывать не только педагогическую или учебную преподавательскую работу, но и другие... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:31

2020-11-24T11:31

2020-11-24T11:31

социальный навигатор

сн_образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

снг

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297745_0:157:3072:1885_1400x0_80_0_0_356e3b3e28026f7028aee77b764b5323.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Необходимо создать такую систему оплаты труда педагогов, которая поможет учитывать не только педагогическую или учебную преподавательскую работу, но и другие основные функции педагогических работников, считает заместитель директора департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров - начальник отдела методологии оплаты труда Минпросвещения Марина Данилова."К преподавателям предъявляются требования, которые не могут ограничиваться простым ведением уроков, диапазон деятельности очень широкий. Эта вся деятельность осуществляется теми же учителями системно, на постоянной основе, и определение каких-то нормативов по остаточному принципу, исходя из отдельной нагрузки на учебные предметы, не может рассматриваться, как обоснованное, то есть необходимо создание системы, которая поможет учитывать не только педагогическую или учебную преподавательскую работу, но и другие основные функции педработников", - рассказала она в ходе международной конференции по вопросам нормирования труда в государствах – участниках СНГ "Организация и нормирование труда 2020: рекомендации, практический опыт".Данилова добавила, что такие изменения могли бы помочь синхронизировать систему оплаты труда и требования профессиональных стандартов по отдельным должностям, а также избавиться от жесткой привязки заработной платы исключительно к учебной работе, что которая часто является причиной неоправданной интенсификации труда педагогов.

https://ria.ru/20200520/1571743397.html

https://ria.ru/20201004/uchitel-1578177340.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), снг, общество