https://ria.ru/20201124/turizm-1586038191.html

Россияне рассказали, куда поедут в 2021 году, если границы будут закрыты

Россияне рассказали, куда поедут в 2021 году, если границы будут закрыты

Российские путешественники назвали туристические направления в РФ, которые они хотели бы посетить в первую очередь, если выезд за границу будет затруднен и в... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:09

2020-11-24T11:09

2020-11-24T14:53

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новости - туризм

байкал

сахалин

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские путешественники назвали туристические направления в РФ, которые они хотели бы посетить в первую очередь, если выезд за границу будет затруднен и в следующем году, сообщает Biletix. Наиболее популярным маршрутом стала Калининградская область. Если в 2021 году границы останутся "закрытыми", туда планирует съездить 15,9 процента опрошенных. Следующими в рейтинге идут Алтай — 13,2 процента, Дальний Восток (Камчатка, Приморье, Курилы, Сахалин) — 12 процентов, Карелия — 11,6 процента и Байкал — 10,5 процента. Такие данные следуют из опроса, проведенного интернет-сервисом для путешественников, с участием 2 321 пользователя.Согласно исследованию, сделанному ранее, 56 процентов респондентов так или иначе уже изменили свои туристические планы: 33 — решили воздержаться от поездок, а 23 — поменять формат путешествия. Однако каждый пятый отметил, что не откажется от своих задумок.

https://ria.ru/20201122/schipkova-1585311835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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