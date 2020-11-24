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Туризм
https://ria.ru/20201124/turizm-1586038191.html
Россияне рассказали, куда поедут в 2021 году, если границы будут закрыты
Россияне рассказали, куда поедут в 2021 году, если границы будут закрыты
Российские путешественники назвали туристические направления в РФ, которые они хотели бы посетить в первую очередь, если выезд за границу будет затруднен и в... РИА Новости, 24.11.2020
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туризм
куда поехать
туризм
туристы
дальний восток
новости - туризм
байкал
сахалин
курильские острова
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские путешественники назвали туристические направления в РФ, которые они хотели бы посетить в первую очередь, если выезд за границу будет затруднен и в следующем году, сообщает Biletix. Наиболее популярным маршрутом стала Калининградская область. Если в 2021 году границы останутся "закрытыми", туда планирует съездить 15,9 процента опрошенных. Следующими в рейтинге идут Алтай — 13,2 процента, Дальний Восток (Камчатка, Приморье, Курилы, Сахалин) — 12 процентов, Карелия — 11,6 процента и Байкал — 10,5 процента. Такие данные следуют из опроса, проведенного интернет-сервисом для путешественников, с участием 2 321 пользователя.Согласно исследованию, сделанному ранее, 56 процентов респондентов так или иначе уже изменили свои туристические планы: 33 — решили воздержаться от поездок, а 23 — поменять формат путешествия. Однако каждый пятый отметил, что не откажется от своих задумок.
https://ria.ru/20201122/schipkova-1585311835.html
дальний восток
байкал
сахалин
курильские острова
республика алтай
калининградская область
камчатский край
республика карелия
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куда поехать, туризм, туристы, дальний восток, новости - туризм, байкал, сахалин, курильские острова, республика алтай, калининградская область, камчатский край, республика карелия

Россияне рассказали, куда поедут в 2021 году, если границы будут закрыты

11:09 24.11.2020 (обновлено: 14:53 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в "Танцующем лесу" в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области
Туристы в Танцующем лесу в национальном парке Куршская коса в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские путешественники назвали туристические направления в РФ, которые они хотели бы посетить в первую очередь, если выезд за границу будет затруднен и в следующем году, сообщает Biletix.
Наиболее популярным маршрутом стала Калининградская область. Если в 2021 году границы останутся "закрытыми", туда планирует съездить 15,9 процента опрошенных. Следующими в рейтинге идут Алтай — 13,2 процента, Дальний Восток (Камчатка, Приморье, Курилы, Сахалин) — 12 процентов, Карелия — 11,6 процента и Байкал — 10,5 процента.
Такие данные следуют из опроса, проведенного интернет-сервисом для путешественников, с участием 2 321 пользователя.
Согласно исследованию, сделанному ранее, 56 процентов респондентов так или иначе уже изменили свои туристические планы: 33 — решили воздержаться от поездок, а 23 — поменять формат путешествия. Однако каждый пятый отметил, что не откажется от своих задумок.
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