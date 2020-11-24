https://ria.ru/20201124/talkov-1586013719.html

Муромов назвал свою версию убийства Игоря Талькова

Муромов назвал свою версию убийства Игоря Талькова

Певец Михаил Муромов, присутствовавший при трагической гибели своего коллеги Игоря Талькова, в беседе с газетой "Известия" назвал имя выстрелившего в артиста... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T05:50

2020-11-24T05:50

2020-11-24T11:50

израиль

культура

россия

михаил муромов

игорь тальков

санкт-петербург

происшествия

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Муромов назвал имя убийцы Игоря Талькова

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Певец Михаил Муромов, присутствовавший при трагической гибели своего коллеги Игоря Талькова, в беседе с газетой "Известия" назвал имя выстрелившего в артиста мужчины. Рок-музыканта Игоря Талькова застрелили из пистолета 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, это случилось возле гримерки певца, незадолго до его выхода на сцену, во время потасовки охранников Талькова, его концертного директора Валерия Шляфмана и Игоря Малахова — друга популярной в те годы певицы Азизы. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Шляфману, который уехал в Израиль и находится в розыске уже почти 30 лет.По словам музыканта, в финале концерта между артистами возник конфликт из-за очередности выступлений, который перерос в драку. В пылу драки Тальков, как объясняет Муромов, выстрелил из газового пистолета, а Малахов в ответ воспользовался боевым оружием.После гибели исполнителя Малахова объявили во всероссийский розыск, но вскоре он добровольно прибыл с повинной. Спустя несколько месяцев с него сняли все обвинения в умышленном убийстве.Проведенная в январе 1992 года экспертиза установила, что ранение, полученное Тальковым, было произведено с расстояния в 50 сантиметров — из положения, в котором мог находиться только директор музыканта Валерий Шляфман. Кроме того, на его рубашке были обнаружены пороховые следы от выстрела.

https://ria.ru/20181113/1532727925.html

https://ria.ru/20181113/1532714334.html

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израиль, россия, михаил муромов, игорь тальков, санкт-петербург, происшествия