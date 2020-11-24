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https://ria.ru/20201124/talkov-1586013719.html
Муромов назвал свою версию убийства Игоря Талькова
Муромов назвал свою версию убийства Игоря Талькова
Певец Михаил Муромов, присутствовавший при трагической гибели своего коллеги Игоря Талькова, в беседе с газетой "Известия" назвал имя выстрелившего в артиста... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T05:50
2020-11-24T11:50
израиль
культура
россия
михаил муромов
игорь тальков
санкт-петербург
происшествия
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Муромов назвал имя убийцы Игоря Талькова
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Певец Михаил Муромов, присутствовавший при трагической гибели своего коллеги Игоря Талькова, в беседе с газетой "Известия" назвал имя выстрелившего в артиста мужчины. Рок-музыканта Игоря Талькова застрелили из пистолета 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, это случилось возле гримерки певца, незадолго до его выхода на сцену, во время потасовки охранников Талькова, его концертного директора Валерия Шляфмана и Игоря Малахова — друга популярной в те годы певицы Азизы. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Шляфману, который уехал в Израиль и находится в розыске уже почти 30 лет.По словам музыканта, в финале концерта между артистами возник конфликт из-за очередности выступлений, который перерос в драку. В пылу драки Тальков, как объясняет Муромов, выстрелил из газового пистолета, а Малахов в ответ воспользовался боевым оружием.После гибели исполнителя Малахова объявили во всероссийский розыск, но вскоре он добровольно прибыл с повинной. Спустя несколько месяцев с него сняли все обвинения в умышленном убийстве.Проведенная в январе 1992 года экспертиза установила, что ранение, полученное Тальковым, было произведено с расстояния в 50 сантиметров — из положения, в котором мог находиться только директор музыканта Валерий Шляфман. Кроме того, на его рубашке были обнаружены пороховые следы от выстрела.
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израиль, россия, михаил муромов, игорь тальков, санкт-петербург, происшествия

Муромов назвал свою версию убийства Игоря Талькова

05:50 24.11.2020 (обновлено: 11:50 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкИгорь Тальков, певец и композитор
Игорь Тальков, певец и композитор - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Певец Михаил Муромов, присутствовавший при трагической гибели своего коллеги Игоря Талькова, в беседе с газетой "Известия" назвал имя выстрелившего в артиста мужчины.
Рок-музыканта Игоря Талькова застрелили из пистолета 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, это случилось возле гримерки певца, незадолго до его выхода на сцену, во время потасовки охранников Талькова, его концертного директора Валерия Шляфмана и Игоря Малахова — друга популярной в те годы певицы Азизы. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Шляфману, который уехал в Израиль и находится в розыске уже почти 30 лет.

"Все время говорят, что виноват был Шляфман. Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум", — сказал Муромов.

По словам музыканта, в финале концерта между артистами возник конфликт из-за очередности выступлений, который перерос в драку. В пылу драки Тальков, как объясняет Муромов, выстрелил из газового пистолета, а Малахов в ответ воспользовался боевым оружием.
Прощание с погибшим певцом и композитором Игорем Тальковым. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.11.2018
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Свидетель убийства Талькова рассказал о трагедии
После гибели исполнителя Малахова объявили во всероссийский розыск, но вскоре он добровольно прибыл с повинной. Спустя несколько месяцев с него сняли все обвинения в умышленном убийстве.
Проведенная в январе 1992 года экспертиза установила, что ранение, полученное Тальковым, было произведено с расстояния в 50 сантиметров — из положения, в котором мог находиться только директор музыканта Валерий Шляфман. Кроме того, на его рубашке были обнаружены пороховые следы от выстрела.
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
13 ноября 2018, 18:25
Дело об убийстве Игоря Талькова
 
КультураИзраильРоссияМихаил МуромовИгорь ТальковСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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