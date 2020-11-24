https://ria.ru/20201124/studenty-1586044884.html

В Госдуму внесли законопроект о "студенческом капитале"

В Госдуму внесли законопроект о "студенческом капитале"

Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о "студенческом капитале", сообщил журналистам лидер объединения... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:35

2020-11-24T11:35

2020-11-24T12:42

валерий рязанский

сергей миронов

справедливая россия

образование - общество

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о "студенческом капитале", сообщил журналистам лидер объединения Сергей Миронов.Согласно проекту, каждому студенту открывается персональный счет. К концу учебы у выпускника вуза должно накопиться 500 тысяч рублей, а у тех, кто выпускается из техникума, — 250 тысяч. Получить эти деньги можно только при наличии диплома.По словам депутата, выпускники "с большим трудом" находят работу, а "студенческий капитал" поможет на время поисков вариантов трудоустройства."А кто-то может на эти деньги и создать свое первое дело и начнет свой бизнес", — заметил лидер фракции.Ранее первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что не поддерживает это предложение, так как в приоритете властей создать студенту возможности зарабатывать самостоятельно.

https://ria.ru/20201119/vyplaty-1585319782.html

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валерий рязанский, сергей миронов, справедливая россия, образование - общество, общество