https://ria.ru/20201124/siriya-1586101274.html

России и США следует сохранить опыт взаимодействия в Сирии, заявил Рябков

России и США следует сохранить опыт взаимодействия в Сирии, заявил Рябков

Москве и Вашингтону следовало бы сохранить положительный опыт деконфликтинга в Сирии и при новой администрации США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:24

2020-11-24T15:24

2020-11-24T15:24

война в сирии

россия

сергей рябков

сирия

сша

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москве и Вашингтону следовало бы сохранить положительный опыт деконфликтинга в Сирии и при новой администрации США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нам несомненно требуется спроецировать на будущее в целом положительный опыт работы по так называемому деконфликтингу в Сирии, который, несмотря на близость - физическую и военно-политическую - контингентов России и США в этом ареале, продемонстрировал, что худшего удается избежать при наличии политической воли и отработанных алгоритмов", - заявил Рябков на заседании Президиума РАН, говоря о будущем отношений Москвы и Вашингтона при новой администрации США.

https://ria.ru/20201117/siriya-1584987374.html

россия

сирия

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россия, сергей рябков, сирия, сша, в мире