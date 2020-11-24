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Война в Сирии
https://ria.ru/20201124/siriya-1586101274.html
России и США следует сохранить опыт взаимодействия в Сирии, заявил Рябков
России и США следует сохранить опыт взаимодействия в Сирии, заявил Рябков
Москве и Вашингтону следовало бы сохранить положительный опыт деконфликтинга в Сирии и при новой администрации США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:24
2020-11-24T15:24
война в сирии
россия
сергей рябков
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москве и Вашингтону следовало бы сохранить положительный опыт деконфликтинга в Сирии и при новой администрации США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нам несомненно требуется спроецировать на будущее в целом положительный опыт работы по так называемому деконфликтингу в Сирии, который, несмотря на близость - физическую и военно-политическую - контингентов России и США в этом ареале, продемонстрировал, что худшего удается избежать при наличии политической воли и отработанных алгоритмов", - заявил Рябков на заседании Президиума РАН, говоря о будущем отношений Москвы и Вашингтона при новой администрации США.
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россия, сергей рябков, сирия, сша, в мире

России и США следует сохранить опыт взаимодействия в Сирии, заявил Рябков

15:24 24.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москве и Вашингтону следовало бы сохранить положительный опыт деконфликтинга в Сирии и при новой администрации США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нам несомненно требуется спроецировать на будущее в целом положительный опыт работы по так называемому деконфликтингу в Сирии, который, несмотря на близость - физическую и военно-политическую - контингентов России и США в этом ареале, продемонстрировал, что худшего удается избежать при наличии политической воли и отработанных алгоритмов", - заявил Рябков на заседании Президиума РАН, говоря о будущем отношений Москвы и Вашингтона при новой администрации США.
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