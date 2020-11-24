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Минпросвещения готовит рекомендации по работе школ во втором полугодии
Минпросвещения готовит рекомендации по работе школ во втором полугодии
Минпросвещения РФ разрабатывает формат работы школ во втором полугодии с учетом того, что регионами вводились дополнительные каникулы, заявил первый замминистра РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:27
2020-11-24T15:12
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ разрабатывает формат работы школ во втором полугодии с учетом того, что регионами вводились дополнительные каникулы, заявил первый замминистра Дмитрий Глушко."На сегодняшний момент с регионами мы обсуждаем форматы работы второго полугодия текущего учебного года с учетом того, что регионы уже вводили дополнительные каникулярные недели, и, как мы понимаем, учебные часы, учебные недели, учебные дни, которые должны быть в соответствии с программой, они должны быть выполнены", - заявил Глушко на координационном совете уполномоченных по правам человека.Он отметил, что вариантов организации будет несколько, министерство скоро их представит.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), школы, общество

Минпросвещения готовит рекомендации по работе школ во втором полугодии

14:27 24.11.2020 (обновлено: 15:12 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевУченики начальных классов в гимназии Новосибирска
Ученики начальных классов в гимназии Новосибирска - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ разрабатывает формат работы школ во втором полугодии с учетом того, что регионами вводились дополнительные каникулы, заявил первый замминистра Дмитрий Глушко.
"На сегодняшний момент с регионами мы обсуждаем форматы работы второго полугодия текущего учебного года с учетом того, что регионы уже вводили дополнительные каникулярные недели, и, как мы понимаем, учебные часы, учебные недели, учебные дни, которые должны быть в соответствии с программой, они должны быть выполнены", - заявил Глушко на координационном совете уполномоченных по правам человека.
Ученики в классе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 15:48
В Минпросвещения рассказали о работе школ в период пандемии
Он отметил, что вариантов организации будет несколько, министерство скоро их представит.
 
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