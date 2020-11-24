https://ria.ru/20201124/shkoly-1586087935.html

Минпросвещения готовит рекомендации по работе школ во втором полугодии

Минпросвещения готовит рекомендации по работе школ во втором полугодии

Минпросвещения РФ разрабатывает формат работы школ во втором полугодии с учетом того, что регионами вводились дополнительные каникулы, заявил первый замминистра РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:27

2020-11-24T14:27

2020-11-24T15:12

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ разрабатывает формат работы школ во втором полугодии с учетом того, что регионами вводились дополнительные каникулы, заявил первый замминистра Дмитрий Глушко."На сегодняшний момент с регионами мы обсуждаем форматы работы второго полугодия текущего учебного года с учетом того, что регионы уже вводили дополнительные каникулярные недели, и, как мы понимаем, учебные часы, учебные недели, учебные дни, которые должны быть в соответствии с программой, они должны быть выполнены", - заявил Глушко на координационном совете уполномоченных по правам человека.Он отметил, что вариантов организации будет несколько, министерство скоро их представит.

https://ria.ru/20201117/shkoly-1585019415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), школы, общество