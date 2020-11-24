https://ria.ru/20201124/shkoly-1586087935.html
Минпросвещения готовит рекомендации по работе школ во втором полугодии
Минпросвещения готовит рекомендации по работе школ во втором полугодии
Минпросвещения РФ разрабатывает формат работы школ во втором полугодии с учетом того, что регионами вводились дополнительные каникулы, заявил первый замминистра РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:27
2020-11-24T14:27
2020-11-24T15:12
социальный навигатор
сн_образование
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
школы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585374986_0:0:2975:1673_1400x0_80_0_0_bb95f6a16d07cb9670da2362ebc4ca05.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ разрабатывает формат работы школ во втором полугодии с учетом того, что регионами вводились дополнительные каникулы, заявил первый замминистра Дмитрий Глушко."На сегодняшний момент с регионами мы обсуждаем форматы работы второго полугодия текущего учебного года с учетом того, что регионы уже вводили дополнительные каникулярные недели, и, как мы понимаем, учебные часы, учебные недели, учебные дни, которые должны быть в соответствии с программой, они должны быть выполнены", - заявил Глушко на координационном совете уполномоченных по правам человека.Он отметил, что вариантов организации будет несколько, министерство скоро их представит.
https://ria.ru/20201117/shkoly-1585019415.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585374986_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_74956a8429681f780cfe3c5aa3260f7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), школы, общество