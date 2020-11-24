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Более 275 учеников российских школ переведены на дистанционное обучение
Более 275 учеников российских школ переведены на дистанционное обучение
Более 275 тысяч учеников в России переведены на дистанционное обучение, 31 школа закрыта на карантин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:35
2020-11-24T11:49
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 275 тысяч учеников в России переведены на дистанционное обучение, 31 школа закрыта на карантин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день более 275 тысяч учеников переведены на дистанционное обучение. Напомню, что общий контингент школьников у нас составляет 16,8 миллиона человек. Закрыта на карантин 31 школа", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, отметив, что эти меры носят индивидуальный характер по регионам и выстроены исходя из эпидемиологической ситуации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество

Более 275 учеников российских школ переведены на дистанционное обучение

10:35 24.11.2020 (обновлено: 11:49 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель химии ведет дистанционный урок в гимназии №15 Новосибирска
Учитель химии ведет дистанционный урок в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 275 тысяч учеников в России переведены на дистанционное обучение, 31 школа закрыта на карантин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день более 275 тысяч учеников переведены на дистанционное обучение. Напомню, что общий контингент школьников у нас составляет 16,8 миллиона человек. Закрыта на карантин 31 школа", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, отметив, что эти меры носят индивидуальный характер по регионам и выстроены исходя из эпидемиологической ситуации.
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