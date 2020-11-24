https://ria.ru/20201124/robbi-1585895413.html

Марго Робби рассказала о своей роли в новых "Пиратах Карибского моря"

Марго Робби рассказала о своей роли в новых "Пиратах Карибского моря"

Марго Робби, которая сыграет в новом фильме "Пираты Карибского моря" кинокомпании Disney, поделилась подробностями своей новой роли, сообщает Collider. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T06:32

2020-11-24T06:32

2020-11-24T07:22

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Марго Робби, которая сыграет в новом фильме "Пираты Карибского моря" кинокомпании Disney, поделилась подробностями своей новой роли, сообщает Collider.Сценарист проекта — Кристиана Ходсон, с которой Робби уже работала над "Хищными птицами". Актриса уточнила, что ей очень нравится все, что делает Ходсон.Робби пообещала, что в фильме будет много "женской энергии". Она пояснила, что не является продюсером картины, поэтому не вмешивается в процесс написания сценария, а "сидит и ждет" результата, предвкушая, что он будет замечательным. Новая лента — оригинальный фильм с новыми персонажами, который не имеет ничего общего с уже объявленным перезапуском франшизы сценариста "Пиратов" Теда Эллиота и создателя "Чернобыля" Крейга Мазина. Продюсером обоих проектов выступает Джерри Брукхаймер. О том, что актриса исполнит главную роль в предстоящем фильме по сценарию Ходсон, сообщалось еще в июне.

https://ria.ru/20200702/1573739698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марго робби, кино и сериалы, новости культуры