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В Минздраве объяснили, почему врачи редко выявляют рак на ранней стадии
В Минздраве объяснили, почему врачи редко выявляют рак на ранней стадии
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о причинах невысокой выявляемости рака на ранних стадиях. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T05:04
2020-11-24T05:04
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
онкология
рак
андрей каприн
здоровье
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о причинах невысокой выявляемости рака на ранних стадиях.По его словам, врачам иногда тяжело распознать ранние признаки заболевания, поскольку россияне редко обращаются за медицинской помощью.Специалист отметил, что чем раньше человек обратит внимание на первые симптомы болезни, тем выше вероятность удачного исхода лечения.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, онкология, рак, андрей каприн, здоровье, общество

В Минздраве объяснили, почему врачи редко выявляют рак на ранней стадии

05:04 24.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкОбследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о причинах невысокой выявляемости рака на ранних стадиях.
По его словам, врачам иногда тяжело распознать ранние признаки заболевания, поскольку россияне редко обращаются за медицинской помощью.

"Это уже менталитет. <…> У нас замечательные люди, несмотря на некоторые сложности в плане обследования. Мы все равно талантливые и придумаем, как нам обойти даже наши рекомендации и не прислушиваться к ним", — подчеркнул Каприн.

Специалист отметил, что чем раньше человек обратит внимание на первые симптомы болезни, тем выше вероятность удачного исхода лечения.
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