Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/rabotodatel-1586020126.html
Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
"Яндекс" возглавил рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes, прошлогодний лидер "Норильский никель" оказался на 14-м месте, сообщается на... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T08:59
2020-11-24T17:20
яндекс
гмк "норильский никель"
сбербанк россии
forbes
втб
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150514/31/1505143141_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bb55aaf983099452ed7cdbc92afd9212.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. "Яндекс" возглавил рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes, прошлогодний лидер "Норильский никель" оказался на 14-м месте, сообщается на сайте издания."Второй рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes возглавил "Яндекс". В целом первая десятка рейтинга обновилась наполовину. Прошлогодний лидер, ГМК "Норильский никель", выбыл из топ-10", — говорится в сообщении.На втором месте рейтинга оказался производитель алмазов "Алроса", который в прошлом году занимал седьмое место. На третьем месте — Тинькофф-банк, поднявшийся с 25-го места. Также в топ-10 работодателей России вошли нефтехимическая компания "Сибур", Газпромбанк, производственно-торговая компания Splat, ВТБ, Сбербанк, сотовый оператор МТС и производитель золота "Полюс".Отмечается, что в этом году, помимо условий труда, социальной и экологической политики компаний, влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов. Издание попросило членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов отобрать из лонг-листа рейтинга наиболее социально ответственные компании.Добавляется, что журнал при составлении рейтинга в этом году сделал упор на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику. Как сообщает издание, лидер прошлого года "Норильский никель" во втором рейтинге занял только 14-е место из-за низких экологических показателей.
https://ria.ru/20201119/yandeks-1585337237.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150514/31/1505143141_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_33aeaaee2f09b00892de40acd31501c1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яндекс, гмк "норильский никель", сбербанк россии, forbes, втб, экономика

Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России

08:59 24.11.2020 (обновлено: 17:20 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. "Яндекс" возглавил рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes, прошлогодний лидер "Норильский никель" оказался на 14-м месте, сообщается на сайте издания.
"Второй рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes возглавил "Яндекс". В целом первая десятка рейтинга обновилась наполовину. Прошлогодний лидер, ГМК "Норильский никель", выбыл из топ-10", — говорится в сообщении.
На втором месте рейтинга оказался производитель алмазов "Алроса", который в прошлом году занимал седьмое место. На третьем месте — Тинькофф-банк, поднявшийся с 25-го места. Также в топ-10 работодателей России вошли нефтехимическая компания "Сибур", Газпромбанк, производственно-торговая компания Splat, ВТБ, Сбербанк, сотовый оператор МТС и производитель золота "Полюс".
Отмечается, что в этом году, помимо условий труда, социальной и экологической политики компаний, влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов. Издание попросило членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов отобрать из лонг-листа рейтинга наиболее социально ответственные компании.
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 13:20
"Яндекс" впервые раскрыл свои "внутренние принципы"
Добавляется, что журнал при составлении рейтинга в этом году сделал упор на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику. Как сообщает издание, лидер прошлого года "Норильский никель" во втором рейтинге занял только 14-е место из-за низких экологических показателей.
 
ЯндексГМК "Норильский никель"Сбербанк РоссииForbesВТБЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
Лента новостейМолния