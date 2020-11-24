https://ria.ru/20201124/rabotodatel-1586020126.html
Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
"Яндекс" возглавил рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes, прошлогодний лидер "Норильский никель" оказался на 14-м месте, сообщается на... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T08:59
2020-11-24T08:59
2020-11-24T17:20
яндекс
гмк "норильский никель"
сбербанк россии
forbes
втб
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150514/31/1505143141_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bb55aaf983099452ed7cdbc92afd9212.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. "Яндекс" возглавил рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes, прошлогодний лидер "Норильский никель" оказался на 14-м месте, сообщается на сайте издания."Второй рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes возглавил "Яндекс". В целом первая десятка рейтинга обновилась наполовину. Прошлогодний лидер, ГМК "Норильский никель", выбыл из топ-10", — говорится в сообщении.На втором месте рейтинга оказался производитель алмазов "Алроса", который в прошлом году занимал седьмое место. На третьем месте — Тинькофф-банк, поднявшийся с 25-го места. Также в топ-10 работодателей России вошли нефтехимическая компания "Сибур", Газпромбанк, производственно-торговая компания Splat, ВТБ, Сбербанк, сотовый оператор МТС и производитель золота "Полюс".Отмечается, что в этом году, помимо условий труда, социальной и экологической политики компаний, влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов. Издание попросило членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов отобрать из лонг-листа рейтинга наиболее социально ответственные компании.Добавляется, что журнал при составлении рейтинга в этом году сделал упор на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику. Как сообщает издание, лидер прошлого года "Норильский никель" во втором рейтинге занял только 14-е место из-за низких экологических показателей.
https://ria.ru/20201119/yandeks-1585337237.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150514/31/1505143141_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_33aeaaee2f09b00892de40acd31501c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, гмк "норильский никель", сбербанк россии, forbes, втб, экономика
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
"Яндекс" возглавил рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes
, прошлогодний лидер "Норильский никель" оказался на 14-м месте, сообщается на сайте издания
.
"Второй рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes возглавил "Яндекс". В целом первая десятка рейтинга обновилась наполовину. Прошлогодний лидер, ГМК "Норильский никель
", выбыл из топ-10", — говорится в сообщении.
На втором месте рейтинга оказался производитель алмазов "Алроса", который в прошлом году занимал седьмое место. На третьем месте — Тинькофф-банк, поднявшийся с 25-го места. Также в топ-10 работодателей России вошли нефтехимическая компания "Сибур", Газпромбанк, производственно-торговая компания Splat, ВТБ, Сбербанк, сотовый оператор МТС и производитель золота "Полюс".
Отмечается, что в этом году, помимо условий труда, социальной и экологической политики компаний, влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов. Издание попросило членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов отобрать из лонг-листа рейтинга наиболее социально ответственные компании.
Добавляется, что журнал при составлении рейтинга в этом году сделал упор на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику. Как сообщает издание, лидер прошлого года "Норильский никель" во втором рейтинге занял только 14-е место из-за низких экологических показателей.