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Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России

Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России

"Яндекс" возглавил рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes, прошлогодний лидер "Норильский никель" оказался на 14-м месте, сообщается на... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T08:59

2020-11-24T08:59

2020-11-24T17:20

яндекс

гмк "норильский никель"

сбербанк россии

forbes

втб

экономика

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. "Яндекс" возглавил рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes, прошлогодний лидер "Норильский никель" оказался на 14-м месте, сообщается на сайте издания."Второй рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes возглавил "Яндекс". В целом первая десятка рейтинга обновилась наполовину. Прошлогодний лидер, ГМК "Норильский никель", выбыл из топ-10", — говорится в сообщении.На втором месте рейтинга оказался производитель алмазов "Алроса", который в прошлом году занимал седьмое место. На третьем месте — Тинькофф-банк, поднявшийся с 25-го места. Также в топ-10 работодателей России вошли нефтехимическая компания "Сибур", Газпромбанк, производственно-торговая компания Splat, ВТБ, Сбербанк, сотовый оператор МТС и производитель золота "Полюс".Отмечается, что в этом году, помимо условий труда, социальной и экологической политики компаний, влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов. Издание попросило членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов отобрать из лонг-листа рейтинга наиболее социально ответственные компании.Добавляется, что журнал при составлении рейтинга в этом году сделал упор на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику. Как сообщает издание, лидер прошлого года "Норильский никель" во втором рейтинге занял только 14-е место из-за низких экологических показателей.

https://ria.ru/20201119/yandeks-1585337237.html

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яндекс, гмк "норильский никель", сбербанк россии, forbes, втб, экономика