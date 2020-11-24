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Профсоюзы прокомментировали заявление Жириновского об упразднении ПФР
Профсоюзы прокомментировали заявление Жириновского об упразднении ПФР
Пенсии должны замещать не менее 40% зарплаты, без роста зарплат не будет и роста пенсий, депутаты могли бы заняться этим вопросом вместо экспериментов с... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:42
2020-11-24T15:42
федерация независимых профсоюзов россии
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пенсии должны замещать не менее 40% зарплаты, без роста зарплат не будет и роста пенсий, депутаты могли бы заняться этим вопросом вместо экспериментов с Пенсионным фондом, заявил РИА Новости секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Игорь Шанин.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что Пенсионный фонд России будет устранен, а пенсии россиянам будут выплачиваться напрямую из бюджета."Мы за то, чтобы пенсии были хорошие. Хорошие пенсии - это пенсии, которые замещают не менее 40% заработка работника... это международная норма Конвенции, которую мы ратифицировали в 2018 году... И я думаю, что прежде чем проводить какие-то очередные эксперименты, надо сначала посмотреть, во что это обойдется", - сказал Шанин.По его словам, если государство хочет платить пенсии напрямую из бюджета, это можно только приветствовать, но пенсия должна быть выше действующей.Шанин подчеркнул, что нужно кардинально решать вопрос с низкими заработками у основной массы людей, которая является плательщиками в налоговую, страховую системы. При низких зарплатах и поступления в эти системы низкие, значит и пенсии будут низкие."Я думаю, что у наших дорогих депутатов началась предвыборная кампания и каждый хочет выступить с чем-то. Ну если они хотят выступить, у них есть хорошая тема - надо, чтобы старость была достойной. Вот и пусть думают, как это сделать", - добавил Шанин.
https://ria.ru/20201124/pensii-1586053522.html
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федерация независимых профсоюзов россии, лдпр, владимир жириновский, общество

Профсоюзы прокомментировали заявление Жириновского об упразднении ПФР

15:42 24.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПервомайская демонстрация в Калининграде
Первомайская демонстрация в Калининграде - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пенсии должны замещать не менее 40% зарплаты, без роста зарплат не будет и роста пенсий, депутаты могли бы заняться этим вопросом вместо экспериментов с Пенсионным фондом, заявил РИА Новости секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Игорь Шанин.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что Пенсионный фонд России будет устранен, а пенсии россиянам будут выплачиваться напрямую из бюджета.
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"Мы за то, чтобы пенсии были хорошие. Хорошие пенсии - это пенсии, которые замещают не менее 40% заработка работника... это международная норма Конвенции, которую мы ратифицировали в 2018 году... И я думаю, что прежде чем проводить какие-то очередные эксперименты, надо сначала посмотреть, во что это обойдется", - сказал Шанин.
По его словам, если государство хочет платить пенсии напрямую из бюджета, это можно только приветствовать, но пенсия должна быть выше действующей.
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Шанин подчеркнул, что нужно кардинально решать вопрос с низкими заработками у основной массы людей, которая является плательщиками в налоговую, страховую системы. При низких зарплатах и поступления в эти системы низкие, значит и пенсии будут низкие.
"Значит, это все опять треп и болтовня, которые надо прекращать и заниматься конкретными делами... Давайте хотя бы до 40% реального заработка доведем замещение, а потом уже будем думать о том, какие опять делать перестановки", - уточнил секретарь ФНПР.
"Я думаю, что у наших дорогих депутатов началась предвыборная кампания и каждый хочет выступить с чем-то. Ну если они хотят выступить, у них есть хорошая тема - надо, чтобы старость была достойной. Вот и пусть думают, как это сделать", - добавил Шанин.
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Федерация независимых профсоюзов РоссииЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
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