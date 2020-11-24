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https://ria.ru/20201124/produkt-1586068021.html
Назван продукт, способный уберечь легкие при COVID-19
Назван продукт, способный уберечь легкие при COVID-19
Куриные яйца улучшают здоровье легких и способны облегчить течение COVID-19, заявила врач-диетолог Маргарита Королева. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:04
2020-11-24T16:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
маргарита королева
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Куриные яйца улучшают здоровье легких и способны облегчить течение COVID-19, заявила врач-диетолог Маргарита Королева.Она отметила, что белок яйца идет на построение иммуноглобулинов, что помогает бороться с инфекцией.Жировые компоненты желтка, в свою очередь, входят в состав альвеол легких.Кроме того, витамин А, содержащийся в яйцах, стимулирует выработку иммунитетом "клеток-киллеров", а витамин Е является антиоксидантом, добавила Королева.Специалист также рекомендовала во время болезни добавить в рацион оливковое, льняное и подсолнечное масло, а также жирную морскую рыбу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, маргарита королева, общество

Назван продукт, способный уберечь легкие при COVID-19

13:04 24.11.2020 (обновлено: 16:46 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВрач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Куриные яйца улучшают здоровье легких и способны облегчить течение COVID-19, заявила врач-диетолог Маргарита Королева.
Она отметила, что белок яйца идет на построение иммуноглобулинов, что помогает бороться с инфекцией.
Жировые компоненты желтка, в свою очередь, входят в состав альвеол легких.

"Из жиров состоят стенки иммунных клеток. Поэтому нельзя исключать из рациона яйца и животные жиры", — объяснила врач в комментарии "Аргументам и фактам".

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Кроме того, витамин А, содержащийся в яйцах, стимулирует выработку иммунитетом "клеток-киллеров", а витамин Е является антиоксидантом, добавила Королева.
Специалист также рекомендовала во время болезни добавить в рацион оливковое, льняное и подсолнечное масло, а также жирную морскую рыбу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Маргарита КоролеваОбщество
 
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