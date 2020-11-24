https://ria.ru/20201124/produkt-1586068021.html

Назван продукт, способный уберечь легкие при COVID-19

Назван продукт, способный уберечь легкие при COVID-19

Куриные яйца улучшают здоровье легких и способны облегчить течение COVID-19, заявила врач-диетолог Маргарита Королева. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:04

2020-11-24T13:04

2020-11-24T16:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

маргарита королева

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Куриные яйца улучшают здоровье легких и способны облегчить течение COVID-19, заявила врач-диетолог Маргарита Королева.Она отметила, что белок яйца идет на построение иммуноглобулинов, что помогает бороться с инфекцией.Жировые компоненты желтка, в свою очередь, входят в состав альвеол легких.Кроме того, витамин А, содержащийся в яйцах, стимулирует выработку иммунитетом "клеток-киллеров", а витамин Е является антиоксидантом, добавила Королева.Специалист также рекомендовала во время болезни добавить в рацион оливковое, льняное и подсолнечное масло, а также жирную морскую рыбу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201015/metod-1579895515.html

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584765711.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, маргарита королева, общество