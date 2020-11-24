https://ria.ru/20201124/pensiya-1586015246.html

В Совфеде назвали размер индексации пенсий в следующем году

В Совфеде назвали размер индексации пенсий в следующем году

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" рассказала о планируемой индексации... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T06:53

2020-11-24T06:53

2020-11-24T07:47

елена бибикова

пенсионеры

пенсии

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_33cbbf518f73260e4500c6ef81828f97.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" рассказала о планируемой индексации пенсий в будущем году.Как сообщила сенатор, неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3 процента, что почти вдвое превысит инфляцию, которая, согласно прогнозам, составит 3,7-3,8 процента.Также парламентарий рассказала о повышении с 1 февраля ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий.Сенатор уточнила, что сейчас этот показатель составляет 3,8 процента.Кроме того, Бибикова рассказала, что с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Сейчас это 2,6 процента, но в дальнейшем показатель могут скорректировать.Парламентарий отметила важность не только материальной, но и социальной поддержки, и объяснила, что забота о пожилых людях приобретает особую важность из-за происходящего во всем мире старения населения. Россия, как и любая другая страна, заинтересована, чтобы люди пожилого возраста "как можно дольше были здоровы, обеспечены, вели активный образ жизни", подчеркнула Бибикова.Бибикова подчеркивает, что главная задача — помочь людям, выходящим на пенсию, избежать изоляции. Пенсионеров важно вовлечь в любую сферу деятельности, и государству надо постараться вовлечь их в активную общественную и социальную жизнь, объяснила сенатор.

https://ria.ru/20201119/pensii-1585407429.html

https://ria.ru/20201118/pensiya-1585115150.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена бибикова, пенсионеры, пенсии, совет федерации рф, общество