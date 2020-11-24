https://ria.ru/20201124/pensiya-1586015246.html
В Совфеде назвали размер индексации пенсий в следующем году
В Совфеде назвали размер индексации пенсий в следующем году
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" рассказала о планируемой индексации... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T06:53
2020-11-24T06:53
2020-11-24T07:47
елена бибикова
пенсионеры
пенсии
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_33cbbf518f73260e4500c6ef81828f97.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" рассказала о планируемой индексации пенсий в будущем году.Как сообщила сенатор, неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3 процента, что почти вдвое превысит инфляцию, которая, согласно прогнозам, составит 3,7-3,8 процента.Также парламентарий рассказала о повышении с 1 февраля ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий.Сенатор уточнила, что сейчас этот показатель составляет 3,8 процента.Кроме того, Бибикова рассказала, что с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Сейчас это 2,6 процента, но в дальнейшем показатель могут скорректировать.Парламентарий отметила важность не только материальной, но и социальной поддержки, и объяснила, что забота о пожилых людях приобретает особую важность из-за происходящего во всем мире старения населения. Россия, как и любая другая страна, заинтересована, чтобы люди пожилого возраста "как можно дольше были здоровы, обеспечены, вели активный образ жизни", подчеркнула Бибикова.Бибикова подчеркивает, что главная задача — помочь людям, выходящим на пенсию, избежать изоляции. Пенсионеров важно вовлечь в любую сферу деятельности, и государству надо постараться вовлечь их в активную общественную и социальную жизнь, объяснила сенатор.
https://ria.ru/20201119/pensii-1585407429.html
https://ria.ru/20201118/pensiya-1585115150.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_1219fe7c58ceb37fc608b8a9391c2c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена бибикова, пенсионеры, пенсии, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации
по социальной политике Елена Бибикова
в беседе с "Парламентской газетой
" рассказала о планируемой индексации пенсий в будущем году.
Как сообщила сенатор, неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3 процента, что почти вдвое превысит инфляцию, которая, согласно прогнозам, составит 3,7-3,8 процента.
"То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей", — отметила Бибикова.
Также парламентарий рассказала о повышении с 1 февраля ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий.
"Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год", — пояснила она.
Сенатор уточнила, что сейчас этот показатель составляет 3,8 процента.
Кроме того, Бибикова рассказала, что с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Сейчас это 2,6 процента, но в дальнейшем показатель могут скорректировать.
Парламентарий отметила важность не только материальной, но и социальной поддержки, и объяснила, что забота о пожилых людях приобретает особую важность из-за происходящего во всем мире старения населения. Россия, как и любая другая страна, заинтересована, чтобы люди пожилого возраста "как можно дольше были здоровы, обеспечены, вели активный образ жизни", подчеркнула Бибикова.
"С моей точки зрения, пожилой возраст — это замечательный возраст, когда дети выросли, карьера завершена, пришло время, когда жизнь можно посвятить себе и своим забытым мечтам", — сказала сенатор.
Бибикова подчеркивает, что главная задача — помочь людям, выходящим на пенсию, избежать изоляции. Пенсионеров важно вовлечь в любую сферу деятельности, и государству надо постараться вовлечь их в активную общественную и социальную жизнь, объяснила сенатор.