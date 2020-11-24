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В Совфеде рассказали, насколько вырастет пенсия в 2021 году
В Совфеде рассказали, насколько вырастет пенсия в 2021 году
Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала "Парламентской газете" о планах по индексации пенсий в следующем... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T02:02
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россия
елена бибикова
пенсии
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала "Парламентской газете" о планах по индексации пенсий в следующем году.По ее словам, страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3 процента, что почти в полтора раза превысит инфляцию."То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей", — отметила Бибикова.Сенатор также высказалась о ежемесячных денежных выплатах ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Их повысят с 1 февраля."Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8 процента", — пояснила она.Бибикова добавила, что с 1 апреля также проиндексируют социальные пенсии на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Сейчас это 2,6 процента, однако в дальнейшем показатель могут скорректировать.
https://ria.ru/20201104/pensiya-1582941813.html
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россия, елена бибикова, пенсии, совет федерации рф, общество

В Совфеде рассказали, насколько вырастет пенсия в 2021 году

02:02 24.11.2020 (обновлено: 09:20 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница "Почты России" выдает пенсию
Сотрудница Почты России выдает пенсию - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала "Парламентской газете" о планах по индексации пенсий в следующем году.
По ее словам, страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3 процента, что почти в полтора раза превысит инфляцию.
"То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей", — отметила Бибикова.
Сенатор также высказалась о ежемесячных денежных выплатах ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Их повысят с 1 февраля.
"Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8 процента", — пояснила она.
Бибикова добавила, что с 1 апреля также проиндексируют социальные пенсии на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Сейчас это 2,6 процента, однако в дальнейшем показатель могут скорректировать.
Пенсия - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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РоссияЕлена БибиковаПенсииСовет Федерации РФОбщество
 
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