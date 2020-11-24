Жириновский предсказал упразднение Пенсионного фонда
12:13 24.11.2020 (обновлено: 14:27 24.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Пенсионный фонд России будет устранен, а пенсии россиянам будут выплачиваться напрямую из бюджета.
"Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии (будут. — Прим. ред.) платить напрямую гражданам, такая цифровизация, движение денег по стране", — сказал Жириновский журналистам.
28 июля, 19:24АкцентыВсе, что нажито незаконным... Пенсионный фонд получит денежный конфискатМинфин предложил принять в Бюджетный кодекс примечательные поправки. А именно – перечислять в ПФР сомнительные деньги. Похоже, их будет выявлено немало. Силовики могут начать ревизию архивных дел. По крайней мере, с Сергея Фургала и Анатолия Быкова уже начали