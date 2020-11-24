Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/pensii-1586053522.html
Жириновский предсказал упразднение Пенсионного фонда
Жириновский предсказал упразднение Пенсионного фонда
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Пенсионный фонд России будет устранен, а пенсии россиянам будут выплачиваться напрямую из бюджета. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:13
2020-11-24T14:27
пенсионный фонд рф
лдпр
владимир жириновский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_0:109:2906:1744_1400x0_80_0_0_e3d27209b8592b72b3c966efb0f90182.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Пенсионный фонд России будет устранен, а пенсии россиянам будут выплачиваться напрямую из бюджета."Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии (будут. — Прим. ред.) платить напрямую гражданам, такая цифровизация, движение денег по стране", — сказал Жириновский журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575068236.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_3268d4c360d631a2ff9fb097f3cc3041.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсионный фонд рф, лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский предсказал упразднение Пенсионного фонда

12:13 24.11.2020 (обновлено: 14:27 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Пенсионный фонд России будет устранен, а пенсии россиянам будут выплачиваться напрямую из бюджета.
"Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии (будут. — Прим. ред.) платить напрямую гражданам, такая цифровизация, движение денег по стране", — сказал Жириновский журналистам.
Поддельные купюры, изъятые полицейскими Череповца у фальшивомонетчиков - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 19:24Акценты
Все, что нажито незаконным... Пенсионный фонд получит денежный конфискатМинфин предложил принять в Бюджетный кодекс примечательные поправки. А именно – перечислять в ПФР сомнительные деньги. Похоже, их будет выявлено немало. Силовики могут начать ревизию архивных дел. По крайней мере, с Сергея Фургала и Анатолия Быкова уже начали
 
Пенсионный фонд РФЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
Лента новостейМолния