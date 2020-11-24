https://ria.ru/20201124/ogranicheniya-1586019431.html

В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19

В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19

Власти Южной Кореи с 24 ноября усилили меры социального дистанцирования в столичном регионе и ряде других, повысив их до второго уровня в связи с третьей волной РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T08:47

2020-11-24T08:47

2020-11-24T08:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

кенгидо

южная корея

сеул

в мире

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СЕУЛ, 24 ноя – РИА Новости. Власти Южной Кореи с 24 ноября усилили меры социального дистанцирования в столичном регионе и ряде других, повысив их до второго уровня в связи с третьей волной коронавируса в стране, следует из сообщения министерства здравоохранения страны.Последние дни в Южной Корее регистрировали более 300 случаев COVID-19 в день, ранее власти уже заявили, что считают это третьей волной коронавирусной инфекции, сравнимой с теми, что были в феврале-марте и августе.По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), во вторник зарегистрированы 349 случаев заражения COVID-19 за сутки, 320 локальных и 29 завезенных из-за границы, общее число инфицированных выросло до 31 353. 133 заболевших зарегистрированы в Сеуле, 81 - в центральной провинции Кёнгидо.Южная Корея использует систему социального дистанцирования из пяти уровней (1, 1,5, 2, 2,5 и 3 уровни), таким образом, второй уровень фактически является третьим по силе уровнем дистанцирования и предполагает ограничения в работе общественных заведений и проведении мероприятий. Со вторника он действует в Сеуле и столичной конгломерации, городе Сунчхон и уезде Хадон.Ночные клубы и другие заведения с большим риском заражения будут закрыты, кафе перестанут принимать посетителей и будут предлагать еду и напитки только на вынос и доставку, а ресторанам запрещено обслуживать людей после 21:00.Залы для проведения свадеб и похорон должны ограничить число посетителей до 100 человек. Спортивные учреждения, такие как фитнес-клубы и кружки, также обязаны прекращать работу после 21:00, а на спортивные мероприятия будут пускать лишь 10% от обычной вместимости стадионов. Государственные общественные объекты также будут принимать только 30% от обычного числа посетителей, школы также будут заполнены на одну треть, религиозные учреждения будут принимать 20% от обычного числа верующих.По данным министерства обороны, увольнительные и отпуска для военных, как и посещение ими клубов и религиозных объектов за пределом баз, будут временно запрещены.Помимо столицы, в ряде других регионов уже действует или скоро будет действовать уровень 1,5, при котором регулируются собрания 100 или более человек. Ограничена деятельность "опасных" объектов, которые посещают много людей, а школам нужно держать посещаемость на уровне двух третей от общего числа учеников, переводя часть уроков в онлайн.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201122/ugroza-1585779833.html

https://ria.ru/20201116/ispanka-1584755121.html

кенгидо

южная корея

сеул

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коронавирус covid-19, кенгидо, южная корея, сеул, в мире