https://ria.ru/20201124/navalnyy-1586155353.html
Навальный должен заплатить 3,3 млн рублей в качестве судебных расходов
Навальный должен заплатить 3,3 млн рублей в качестве судебных расходов
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по ходатайству крымского мясокомбината "Дружба народов" взыскала с... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:38
2020-11-24T19:38
2020-11-24T19:38
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
уголовное дело против блогера алексея навального
политика
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по ходатайству крымского мясокомбината "Дружба народов" взыскала с оппозиционера Алексея Навального судебные расходы в размере более 3,3 миллиона рублей.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Навального на вынесенное в августе определение арбитражного суда Москвы.Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску мясокомбината признали не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца информацию о поставках "Дружбой народов" некачественных продуктов по завышенным ценам Росгвардии. Суды обязали Навального опровергнуть эти сведения и удалить ролик и статью со своего сайта. Судебные акты по делу в марте оставил в силе и Верховный суд.Истец предъявил к возмещению расходы, понесенные им на оплату услуг своих представителей в суде по договору с адвокатским бюро "Падва и партнеры" и на нотариальный осмотр интернет-сайтов. Судья Андрей Чадов счел, что факт несения расходов подтверждается участием юристов в судебных заседаниях, а их размер "соответствует критерию разумности". Ходатайство было удовлетворено в полном объеме.Мясокомбинат "Дружба народов" упоминался в публикации и видеосюжете возглавляемого Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), посвященных закупке продуктов для Росгвардии. В них, в частности, утверждалось, что продукты для нужд ведомства закупаются у мясокомбината по ценам существенно выше рыночных. Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал эти утверждения оскорбительными и клеветническими.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах.Как сообщается на сайте агропромышленного холдинга "Дружба народов", он работает в Крыму с 1957 года и сегодня является крупнейшим агропромышленным предприятием региона. В состав вертикально-интегрированного холдинга входят несколько направлений: растениеводство, производство кормов, выращивание и мясопереработка.
https://radiosputnik.ria.ru/20201123/navalnyy-1585982617.html
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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, уголовное дело против блогера алексея навального, политика
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по ходатайству крымского мясокомбината "Дружба народов" взыскала с оппозиционера Алексея Навального
судебные расходы в размере более 3,3 миллиона рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Навального на вынесенное в августе определение арбитражного суда Москвы
.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску мясокомбината признали не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца информацию о поставках "Дружбой народов" некачественных продуктов по завышенным ценам Росгвардии
. Суды обязали Навального опровергнуть эти сведения и удалить ролик и статью со своего сайта. Судебные акты по делу в марте оставил в силе и Верховный суд.
Истец предъявил к возмещению расходы, понесенные им на оплату услуг своих представителей в суде по договору с адвокатским бюро "Падва и партнеры" и на нотариальный осмотр интернет-сайтов. Судья Андрей Чадов счел, что факт несения расходов подтверждается участием юристов в судебных заседаниях, а их размер "соответствует критерию разумности". Ходатайство было удовлетворено в полном объеме.
Мясокомбинат "Дружба народов" упоминался в публикации и видеосюжете возглавляемого Навальным "Фонда борьбы с коррупцией
" (ФБК), посвященных закупке продуктов для Росгвардии. В них, в частности, утверждалось, что продукты для нужд ведомства закупаются у мясокомбината по ценам существенно выше рыночных. Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал эти утверждения оскорбительными и клеветническими.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах.
Как сообщается на сайте агропромышленного холдинга "Дружба народов", он работает в Крыму с 1957 года и сегодня является крупнейшим агропромышленным предприятием региона. В состав вертикально-интегрированного холдинга входят несколько направлений: растениеводство, производство кормов, выращивание и мясопереработка.