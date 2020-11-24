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Экс-глава МИД Австрии раскритиковала освещение СМИ ситуации с Навальным
Экс-глава МИД Австрии раскритиковала освещение СМИ ситуации с Навальным
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сравнила освещение в СМИ ситуации вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального с "охотой на... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:56
2020-11-24T14:38
госпитализация алексея навального
карин кнайсль
сергей лавров
алексей навальный
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москва
омск
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сравнила освещение в СМИ ситуации вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального с "охотой на ведьм"."Изготовление ядов относится к обвинениям, которые, как известно, до XVII столетия выдвигались против ведьм. Это ужасающе, что они также накладывают отпечаток на освещение событий в 2020 году, но определенные образцы мышления кажутся нерушимыми", — заявила Кнайсль в комментарии для Sputnik Deutschland.По ее словам, почти каждую неделю комментаторы писали о ее непрямой ответственности за состояние здоровья Алексея Навального."Что особенно меня раздражало при чтении, так это фобия, которая бросала тень на любое рациональное сообщение о России", — добавила она. Кнайсль отметила, что регулярно получала едкие намеки в свой адрес из-за того, что танцевала с российским президентом на своей свадьбе. "Эта картина незаслуженно стала в австрийских медиа олицетворением нежелательной близости к России", — сказала экс-министр.Российский президент побывал на свадьбе Кнайсль в 2018 году. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком и станцевать с невестой.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.
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госпитализация алексея навального, карин кнайсль, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, москва, омск, берлин (город), в мире

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала освещение СМИ ситуации с Навальным

13:56 24.11.2020 (обновлено: 14:38 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время пресс-конференции. 20 апреля 2018
Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время пресс-конференции. 20 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сравнила освещение в СМИ ситуации вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального с "охотой на ведьм".
"Изготовление ядов относится к обвинениям, которые, как известно, до XVII столетия выдвигались против ведьм. Это ужасающе, что они также накладывают отпечаток на освещение событий в 2020 году, но определенные образцы мышления кажутся нерушимыми", — заявила Кнайсль в комментарии для Sputnik Deutschland.
По ее словам, почти каждую неделю комментаторы писали о ее непрямой ответственности за состояние здоровья Алексея Навального.
"Что особенно меня раздражало при чтении, так это фобия, которая бросала тень на любое рациональное сообщение о России", — добавила она. Кнайсль отметила, что регулярно получала едкие намеки в свой адрес из-за того, что танцевала с российским президентом на своей свадьбе. "Эта картина незаслуженно стала в австрийских медиа олицетворением нежелательной близости к России", — сказала экс-министр.
Российский президент побывал на свадьбе Кнайсль в 2018 году. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком и станцевать с невестой.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.
 
Госпитализация Алексея НавальногоКарин КнайсльСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзМоскваОмскБерлин (город)В мире
 
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