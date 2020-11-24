https://ria.ru/20201124/narusheniya-1586135708.html

Эксперт объяснил, почему США оспаривают территориальные воды России

Эксперт объяснил, почему США оспаривают территориальные воды России

Заключение соглашения с США о признании российских исторических вод позволило бы в дальнейшем предотвратить повторение инцидента с нарушением границ РФ со... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:59

2020-11-24T17:59

2020-11-24T18:19

россия

залив петра великого

анатолий капустин

военно-морские силы сша

сша

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Заключение соглашения с США о признании российских исторических вод позволило бы в дальнейшем предотвратить повторение инцидента с нарушением границ РФ со стороны американских кораблей, сообщил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Командование Седьмого флота США, комментируя инцидент, заявило, что эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого проводил операцию по обеспечению свободы судоходства."Дело в том, что в международном морском праве понятие "исторические воды" - достаточно сложное. В Конвенции оно никак не определено, никакими специальными актами, о них говорится вскользь. Государства сами устанавливают те или иные пределы. По Конвенции вход в залив должен быть не более 24 морских миль, тогда он считается или внутренним, или территориальным. Но исторически Россия его действительно использует как территориальное море, поэтому везде в наших документах размещена информация, что мы считаем этот залив нашим по российскому законодательству, которое это устанавливает", - сказал эксперт.По его словам, позиция американцев заключается в том, что они не признают у России некоторые исторические или территориальные воды. "Причем США не признают их не только у нас, но и у Канады, например. Это их позиция. А наша позиция основана на том, что такая международная практика существует, и что наше законодательство их устанавливает. А если они не согласны - мы будем им указывать на то, что у нас есть право в соответствии с законодательством этот вопрос урегулировать. Имеется ввиду силовой вариант - вытеснить их. Такое происходило уже неоднократно", - отметил собеседник агентства.Он добавил, что лучшим вариантом было бы заключение соглашения с американской стороной. "Соглашения или заявления, дипломатической ноты или меморандума о том, что США эти воды признают. Но они никогда их не признают, потому что любят держать ситуацию в подвешенном состоянии. Для них это выгодно. С точки зрения международного морского права и российского законодательства, мы конечно, имеем основания (для своей позиции - ред.). То, что американцы не признают - это их дело", - заключил Капустин.

https://ria.ru/20201124/granitsa-1586098247.html

россия

залив петра великого

сша

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Эсминец США "Джон Маккейн" зашел в российские территориальные воды. Кадры Минобороны РФ Министерство обороны России обнародовало видео инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил границу и, получив предостережение, сразу ушел в нейтральные воды. 2020-11-24T17:59 true PT0M30S

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россия, залив петра великого, анатолий капустин, военно-морские силы сша, сша, в мире