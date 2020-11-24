https://ria.ru/20201124/motiv-1586127255.html

Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино

Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино

Одним из мотивов захвата заложников в петербургском Колпино могла стать ревность мужчины к жене, заявила журналистам замруководителя ГСУ СК РФ по... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:18

2020-11-24T17:18

2020-11-24T17:33

захват заложников в колпино

колпинский район

колпино

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября - РИА Новости. Одним из мотивов захвата заложников в петербургском Колпино могла стать ревность мужчины к жене, заявила журналистам замруководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Екатерина Гилина."Один из мотивов - это ревность. Он лечился... И, я так понимаю, это результат употребления каких-то таблеток вместе с алкоголем. Все будет установлено в ходе следствия. (План штурма) был, но это был самый крайний случай", - заявила Гилина.Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из них. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников.

https://ria.ru/20201124/kolpino-1586122939.html

колпинский район

колпино

санкт-петербург

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захват заложников в колпино, колпинский район, колпино, санкт-петербург, происшествия