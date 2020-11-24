Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/motiv-1586127255.html
Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
Одним из мотивов захвата заложников в петербургском Колпино могла стать ревность мужчины к жене, заявила журналистам замруководителя ГСУ СК РФ по... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:18
2020-11-24T17:33
захват заложников в колпино
колпинский район
колпино
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586099167_0:248:3099:1991_1400x0_80_0_0_d149a1f9afe7c4485c4e32f94d54a565.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября - РИА Новости. Одним из мотивов захвата заложников в петербургском Колпино могла стать ревность мужчины к жене, заявила журналистам замруководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Екатерина Гилина."Один из мотивов - это ревность. Он лечился... И, я так понимаю, это результат употребления каких-то таблеток вместе с алкоголем. Все будет установлено в ходе следствия. (План штурма) был, но это был самый крайний случай", - заявила Гилина.Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из них. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников.
https://ria.ru/20201124/kolpino-1586122939.html
колпинский район
колпино
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586099167_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_2851cb1cc03120852d3f4d6028329959.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в колпино, колпинский район, колпино, санкт-петербург, происшествия

Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино

17:18 24.11.2020 (обновлено: 17:33 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
Сотрудники полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября - РИА Новости. Одним из мотивов захвата заложников в петербургском Колпино могла стать ревность мужчины к жене, заявила журналистам замруководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Екатерина Гилина.
"Один из мотивов - это ревность. Он лечился... И, я так понимаю, это результат употребления каких-то таблеток вместе с алкоголем. Все будет установлено в ходе следствия. (План штурма) был, но это был самый крайний случай", - заявила Гилина.
Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из них. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников.
Сотрудники правоохранительных органов у подъезда жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
16:51
Дети, захваченные в заложники в Колпино, не пострадали
 
Захват заложников в КолпиноКолпинский районКолпиноСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
Лента новостейМолния