https://ria.ru/20201124/mironov-1586130753.html
Справедливая Россия выступила за запрет вредных продуктов
Справедливая Россия выступила за запрет вредных продуктов
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что "действительно вредные" для здоровья продукты должны быть изъяты из продажи и запрещены, а... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:33
2020-11-24T17:33
2020-11-24T18:46
здоровье - общество
сергей миронов
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общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что "действительно вредные" для здоровья продукты должны быть изъяты из продажи и запрещены, а также выступает против идеи введения акцизов на продукты с повышенным содержанием сахара и соли, сообщает во вторник пресс-служба фракции."Что касается "вредных продуктов", то давайте исходить из чувства меры, а также из того, что действительно вредные для здоровья продукты должны быть вообще изъяты из продажи и запрещены", - отметил Миронов, которого цитирует пресс-служба. Он также добавил, что для того, чтобы люди выбирали здоровое питание "им нужно обеспечить материальные возможности – нормальный доход и выбор качественных и недорогих продуктов".Вместе с тем СР выступила против идеи введения акцизов на продукты с повышенным содержанием сахара и соли. Как напомнили в пресс-службе, ранее Общественная палата РФ, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества предложили правительству РФ ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли — свыше 22,5 грамма и 2,5 грамма на 100 граммов товара соответственно."Авторы идеи уверяют, что акцизы будут небольшие, а все собранные средства пойдут на профилактику и лечение диабета и других заболеваний. Если бы речь шла только о чипсах и газировке, то это, возможно, и имело бы смысл делать. Но при такой постановке вопроса подорожание коснется консервированных продуктов, которые составляют важную часть рациона в отдаленных районах, где у людей нет возможности покупать свежее мясо, рыбу, овощи и фрукты. А что делать малообеспеченным семьям с детьми, где конфеты и сладости и так редко бывают на столе, а могут стать еще менее доступными?" - прокомментировал инициативу лидер СР.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/mironov-1586026365.html
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здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Лидер фракции "Справедливая Россия
" в ГД Сергей Миронов
считает, что "действительно вредные" для здоровья продукты должны быть изъяты из продажи и запрещены, а также выступает против идеи введения акцизов на продукты с повышенным содержанием сахара и соли, сообщает во вторник пресс-служба фракции.
"Что касается "вредных продуктов", то давайте исходить из чувства меры, а также из того, что действительно вредные для здоровья продукты должны быть вообще изъяты из продажи и запрещены", - отметил Миронов, которого цитирует пресс-служба.
Он также добавил, что для того, чтобы люди выбирали здоровое питание "им нужно обеспечить материальные возможности – нормальный доход и выбор качественных и недорогих продуктов".
Вместе с тем СР выступила против идеи введения акцизов на продукты с повышенным содержанием сахара и соли. Как напомнили в пресс-службе, ранее Общественная палата РФ, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества предложили правительству РФ ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли — свыше 22,5 грамма и 2,5 грамма на 100 граммов товара соответственно.
"Авторы идеи уверяют, что акцизы будут небольшие, а все собранные средства пойдут на профилактику и лечение диабета и других заболеваний. Если бы речь шла только о чипсах и газировке, то это, возможно, и имело бы смысл делать. Но при такой постановке вопроса подорожание коснется консервированных продуктов, которые составляют важную часть рациона в отдаленных районах, где у людей нет возможности покупать свежее мясо, рыбу, овощи и фрукты. А что делать малообеспеченным семьям с детьми, где конфеты и сладости и так редко бывают на столе, а могут стать еще менее доступными?" - прокомментировал инициативу лидер СР.