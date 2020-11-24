Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/mintsifry-1586049353.html
В Минцифры заявили о переносе предустановки российского ПО на гаджеты
В Минцифры заявили о переносе предустановки российского ПО на гаджеты
Обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России устройства могут перенести на 1 апреля – соответствующий... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:54
2020-11-24T14:16
дмитрий мариничев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570380590_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_314040d414c3cc4d62ee43b5023b6f27.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России устройства могут перенести на 1 апреля – соответствующий законопроект подготовлен депутатами Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.Согласно действующему закону, в России с 1 января 2021 года запрещается продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В середине ноября комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который откладывает вступление в силу этой нормы до 1 марта.По его словам, представители Минцифры неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. "Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий момент мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников", - отметил замминистра.В понедельник было опубликовано постановление правительства, по которому российское ПО должно быть предустановлено на всех продаваемых в РФ смартфонах, планшетах, стационарных компьютерах, ноутбуках и умных телевизорах, произведенных после 1 января 2021 года. Также утвержден перечень ПО, в который, в частности, вошли российские поисковики, интернет-браузеры, соцсети; мессенджеры, новостные агрегаторы, картографические и навигационные сервисы, сервисы электронной почты и ряд других видов ПО.Ранее Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направляла в правительство письма с просьбой отсрочить обязательную предустановку ПО на неопределенный срок. При этом интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев говорил РИА Новости, что перенос сроков нецелесообразен – это продлит доминирование на рынке РФ глобальных игроков и не позволит улучшить конкурентную ситуацию и позиции российских компаний.АПКИТ аргументировала просьбу тем, что производители устройств планируют производство как минимум на квартал вперед, и квартальные планы у большинства их них уже утверждены и не могут измениться в столь короткие сроки. Кроме того, ассоциация указывала, что на планирование производства и тестирование корректности работы предустановленного ПО требуется не менее трех месяцев.Об отсрочке также просила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), поясняя, что для налаживания процесса производства новых устройств с предустановленным российским ПО потребуется минимум шесть-восемь месяцев с момента утверждения порядка предустановки.
https://ria.ru/20200521/1571787921.html
https://ria.ru/20201119/roskomnadzor-1585374024.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570380590_0:0:1708:1280_1400x0_80_0_0_a58a318b081d12b36bf8ed990e3463a3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий мариничев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество

В Минцифры заявили о переносе предустановки российского ПО на гаджеты

11:54 24.11.2020 (обновлено: 14:16 24.11.2020)
 
CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России устройства могут перенести на 1 апреля – соответствующий законопроект подготовлен депутатами Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.
Согласно действующему закону, в России с 1 января 2021 года запрещается продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В середине ноября комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который откладывает вступление в силу этой нормы до 1 марта.

"Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года, и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят", - сказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, слова которого передала пресс-служба министерства.

По его словам, представители Минцифры неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. "Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий момент мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников", - отметил замминистра.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая, 15:05
Фальков призвал внедрить российское программное обеспечение в вузах
В понедельник было опубликовано постановление правительства, по которому российское ПО должно быть предустановлено на всех продаваемых в РФ смартфонах, планшетах, стационарных компьютерах, ноутбуках и умных телевизорах, произведенных после 1 января 2021 года. Также утвержден перечень ПО, в который, в частности, вошли российские поисковики, интернет-браузеры, соцсети; мессенджеры, новостные агрегаторы, картографические и навигационные сервисы, сервисы электронной почты и ряд других видов ПО.
Ранее Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направляла в правительство письма с просьбой отсрочить обязательную предустановку ПО на неопределенный срок. При этом интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев говорил РИА Новости, что перенос сроков нецелесообразен – это продлит доминирование на рынке РФ глобальных игроков и не позволит улучшить конкурентную ситуацию и позиции российских компаний.
АПКИТ аргументировала просьбу тем, что производители устройств планируют производство как минимум на квартал вперед, и квартальные планы у большинства их них уже утверждены и не могут измениться в столь короткие сроки. Кроме того, ассоциация указывала, что на планирование производства и тестирование корректности работы предустановленного ПО требуется не менее трех месяцев.
Об отсрочке также просила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), поясняя, что для налаживания процесса производства новых устройств с предустановленным российским ПО потребуется минимум шесть-восемь месяцев с момента утверждения порядка предустановки.
Страница сайта Twitter на экране планшетного компьютера - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 16:03
Роскомнадзор поддержал проект о санкциях за цензуру против российских СМИ
 
Дмитрий МариничевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
Лента новостейМолния