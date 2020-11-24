https://ria.ru/20201124/mintsifry-1586049353.html

В Минцифры заявили о переносе предустановки российского ПО на гаджеты

В Минцифры заявили о переносе предустановки российского ПО на гаджеты

Обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России устройства могут перенести на 1 апреля – соответствующий... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:54

2020-11-24T11:54

2020-11-24T14:16

дмитрий мариничев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России устройства могут перенести на 1 апреля – соответствующий законопроект подготовлен депутатами Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.Согласно действующему закону, в России с 1 января 2021 года запрещается продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В середине ноября комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который откладывает вступление в силу этой нормы до 1 марта.По его словам, представители Минцифры неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. "Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий момент мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников", - отметил замминистра.В понедельник было опубликовано постановление правительства, по которому российское ПО должно быть предустановлено на всех продаваемых в РФ смартфонах, планшетах, стационарных компьютерах, ноутбуках и умных телевизорах, произведенных после 1 января 2021 года. Также утвержден перечень ПО, в который, в частности, вошли российские поисковики, интернет-браузеры, соцсети; мессенджеры, новостные агрегаторы, картографические и навигационные сервисы, сервисы электронной почты и ряд других видов ПО.Ранее Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направляла в правительство письма с просьбой отсрочить обязательную предустановку ПО на неопределенный срок. При этом интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев говорил РИА Новости, что перенос сроков нецелесообразен – это продлит доминирование на рынке РФ глобальных игроков и не позволит улучшить конкурентную ситуацию и позиции российских компаний.АПКИТ аргументировала просьбу тем, что производители устройств планируют производство как минимум на квартал вперед, и квартальные планы у большинства их них уже утверждены и не могут измениться в столь короткие сроки. Кроме того, ассоциация указывала, что на планирование производства и тестирование корректности работы предустановленного ПО требуется не менее трех месяцев.Об отсрочке также просила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), поясняя, что для налаживания процесса производства новых устройств с предустановленным российским ПО потребуется минимум шесть-восемь месяцев с момента утверждения порядка предустановки.

https://ria.ru/20200521/1571787921.html

https://ria.ru/20201119/roskomnadzor-1585374024.html

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дмитрий мариничев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество