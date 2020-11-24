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В Париже полиция разогнала расставивших палатки мигрантов
В Париже полиция разогнала расставивших палатки мигрантов
Правоохранительные органы вытеснили с площади Республики в Париже мигрантов, которые вечером расставили там палатки после того, как неделю назад их лагерь в... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T00:45
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жеральд дарманен
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франция
париж
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ПАРИЖ, 23 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы вытеснили с площади Республики в Париже мигрантов, которые вечером расставили там палатки после того, как неделю назад их лагерь в парижском пригороде был эвакуирован, передает корреспондент РИА Новости.Согласно данным ассоциации Utopia 56 , на площади Республики находилось около 450 человек, которые остались на улице после эвакуации миграционного лагеря.После 22.00 (00.00 мск) полицейские и жандармы, действовавшие достаточно жестко, полностью зачистили стихийно образовавшийся лагерь на площади Республики. Часть палаток была эвакуирована, другую часть забрали сами их владельцы.Семнадцатого ноября глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил об эвакуации лагеря мигрантов, состоящего из 2 тысяч человек в парижском пригороде Сен-Дени.
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Полиция разогнала палаточный лагерь мигрантов в Париже
Полиция разогнала палаточный лагерь мигрантов в Париже
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жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, париж, в мире

В Париже полиция разогнала расставивших палатки мигрантов

00:45 24.11.2020 (обновлено: 11:50 24.11.2020)
 
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ПАРИЖ, 23 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы вытеснили с площади Республики в Париже мигрантов, которые вечером расставили там палатки после того, как неделю назад их лагерь в парижском пригороде был эвакуирован, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно данным ассоциации Utopia 56 , на площади Республики находилось около 450 человек, которые остались на улице после эвакуации миграционного лагеря.

"Площадь Республики в Париже занимают 450 изгнанных лиц, оставшихся на улицах после эвакуации лагеря Сен-Дени во вторник. Мы просим открытия мест проживания и реальной системы приема высланных", - говорилось в сообщении ассоциации в Twitter.

После 22.00 (00.00 мск) полицейские и жандармы, действовавшие достаточно жестко, полностью зачистили стихийно образовавшийся лагерь на площади Республики. Часть палаток была эвакуирована, другую часть забрали сами их владельцы.
Семнадцатого ноября глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил об эвакуации лагеря мигрантов, состоящего из 2 тысяч человек в парижском пригороде Сен-Дени.
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