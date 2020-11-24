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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201124/med-1586111565.html
Бречалов рассказал, как удмуртский мед попал в магазины Швейцарии
Бречалов рассказал, как удмуртский мед попал в магазины Швейцарии
Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал сотовый мед удмуртских братьев-пчеловодов из небольшой деревни, который в рамках проекта "Агростартап" вышел на... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:02
2020-11-24T16:03
удмуртская республика
александр бречалов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
удмуртская республика (удмуртия)
швейцария
вятское
каракулинский район
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УФА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал сотовый мед удмуртских братьев-пчеловодов из небольшой деревни, который в рамках проекта "Агростартап" вышел на прилавки магазинов Швейцарии.По словам Бречалова, молодые предприниматели Николай и Александр Сапаевы, пчеловоды из села Вятское Каракулинского района, получили в этом году по программе "Агростартап" 3 миллиона рублей на развитие пчеловодства и за несколько месяцев самостоятельно смогли выйти на международный рынок и организовать экспорт меда в Швейцарию.Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" показал, как выглядит упаковка экспортируемого сотового меда."Особенность этого проекта в том, что это стартап. Это значит, что наша программа совместно с Минсельхозом России "Агростартап" работает. И вот он результат, с огромной радостью читаю на торце: "Удмуртия, Николай Сапаев, Молодежная штрассия, 5-1, Вятское, Каркулинский район". Так еще село, в котором проживает 350 человек, не звучало", - сказал глава Удмуртии."Теперь швейцарцы уверены, что село Вятское - настоящая медовая столица России. Опровергать мы, конечно же, не будем) История братьев Сапаевых вдохновляет. Впереди 2021 год - год села, а значит, нас ждут интересные перемены! Не ждите подходящего случая: лучшее время – сейчас", - написал Бречалов в соцсети.Он отметил, что имея желание и таланты, с помощью властей возможно все, в том числе экспортировать сотовый мед.
https://ria.ru/20201112/udmurtiya-1584258249.html
удмуртская республика (удмуртия)
швейцария
вятское
каракулинский район
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александр бречалов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), удмуртская республика (удмуртия), швейцария, вятское, каракулинский район

Бречалов рассказал, как удмуртский мед попал в магазины Швейцарии

16:02 24.11.2020 (обновлено: 16:03 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал сотовый мед удмуртских братьев-пчеловодов из небольшой деревни, который в рамках проекта "Агростартап" вышел на прилавки магазинов Швейцарии.
По словам Бречалова, молодые предприниматели Николай и Александр Сапаевы, пчеловоды из села Вятское Каракулинского района, получили в этом году по программе "Агростартап" 3 миллиона рублей на развитие пчеловодства и за несколько месяцев самостоятельно смогли выйти на международный рынок и организовать экспорт меда в Швейцарию.
Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" показал, как выглядит упаковка экспортируемого сотового меда.
"Особенность этого проекта в том, что это стартап. Это значит, что наша программа совместно с Минсельхозом России "Агростартап" работает. И вот он результат, с огромной радостью читаю на торце: "Удмуртия, Николай Сапаев, Молодежная штрассия, 5-1, Вятское, Каркулинский район". Так еще село, в котором проживает 350 человек, не звучало", - сказал глава Удмуртии.
Мед - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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"Теперь швейцарцы уверены, что село Вятское - настоящая медовая столица России. Опровергать мы, конечно же, не будем) История братьев Сапаевых вдохновляет. Впереди 2021 год - год села, а значит, нас ждут интересные перемены! Не ждите подходящего случая: лучшее время – сейчас", - написал Бречалов в соцсети.
Он отметил, что имея желание и таланты, с помощью властей возможно все, в том числе экспортировать сотовый мед.
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Удмуртская Республика (Удмуртия)ШвейцарияВятскоеКаракулинский район
 
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