https://ria.ru/20201124/med-1586111565.html

Бречалов рассказал, как удмуртский мед попал в магазины Швейцарии

Бречалов рассказал, как удмуртский мед попал в магазины Швейцарии

Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал сотовый мед удмуртских братьев-пчеловодов из небольшой деревни, который в рамках проекта "Агростартап" вышел на... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:02

2020-11-24T16:02

2020-11-24T16:03

удмуртская республика

александр бречалов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

удмуртская республика (удмуртия)

швейцария

вятское

каракулинский район

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УФА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал сотовый мед удмуртских братьев-пчеловодов из небольшой деревни, который в рамках проекта "Агростартап" вышел на прилавки магазинов Швейцарии.По словам Бречалова, молодые предприниматели Николай и Александр Сапаевы, пчеловоды из села Вятское Каракулинского района, получили в этом году по программе "Агростартап" 3 миллиона рублей на развитие пчеловодства и за несколько месяцев самостоятельно смогли выйти на международный рынок и организовать экспорт меда в Швейцарию.Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" показал, как выглядит упаковка экспортируемого сотового меда."Особенность этого проекта в том, что это стартап. Это значит, что наша программа совместно с Минсельхозом России "Агростартап" работает. И вот он результат, с огромной радостью читаю на торце: "Удмуртия, Николай Сапаев, Молодежная штрассия, 5-1, Вятское, Каркулинский район". Так еще село, в котором проживает 350 человек, не звучало", - сказал глава Удмуртии."Теперь швейцарцы уверены, что село Вятское - настоящая медовая столица России. Опровергать мы, конечно же, не будем) История братьев Сапаевых вдохновляет. Впереди 2021 год - год села, а значит, нас ждут интересные перемены! Не ждите подходящего случая: лучшее время – сейчас", - написал Бречалов в соцсети.Он отметил, что имея желание и таланты, с помощью властей возможно все, в том числе экспортировать сотовый мед.

https://ria.ru/20201112/udmurtiya-1584258249.html

удмуртская республика (удмуртия)

швейцария

вятское

каракулинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), удмуртская республика (удмуртия), швейцария, вятское, каракулинский район