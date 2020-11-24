https://ria.ru/20201124/med-1586111565.html
Бречалов рассказал, как удмуртский мед попал в магазины Швейцарии
Бречалов рассказал, как удмуртский мед попал в магазины Швейцарии
Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал сотовый мед удмуртских братьев-пчеловодов из небольшой деревни, который в рамках проекта "Агростартап" вышел на... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:02
2020-11-24T16:02
2020-11-24T16:03
удмуртская республика
александр бречалов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
удмуртская республика (удмуртия)
швейцария
вятское
каракулинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:40:3258:1873_1400x0_80_0_0_89db985ff6ec2bef5ef2cf8c8e96f63c.jpg
УФА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал сотовый мед удмуртских братьев-пчеловодов из небольшой деревни, который в рамках проекта "Агростартап" вышел на прилавки магазинов Швейцарии.По словам Бречалова, молодые предприниматели Николай и Александр Сапаевы, пчеловоды из села Вятское Каракулинского района, получили в этом году по программе "Агростартап" 3 миллиона рублей на развитие пчеловодства и за несколько месяцев самостоятельно смогли выйти на международный рынок и организовать экспорт меда в Швейцарию.Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" показал, как выглядит упаковка экспортируемого сотового меда."Особенность этого проекта в том, что это стартап. Это значит, что наша программа совместно с Минсельхозом России "Агростартап" работает. И вот он результат, с огромной радостью читаю на торце: "Удмуртия, Николай Сапаев, Молодежная штрассия, 5-1, Вятское, Каркулинский район". Так еще село, в котором проживает 350 человек, не звучало", - сказал глава Удмуртии."Теперь швейцарцы уверены, что село Вятское - настоящая медовая столица России. Опровергать мы, конечно же, не будем) История братьев Сапаевых вдохновляет. Впереди 2021 год - год села, а значит, нас ждут интересные перемены! Не ждите подходящего случая: лучшее время – сейчас", - написал Бречалов в соцсети.Он отметил, что имея желание и таланты, с помощью властей возможно все, в том числе экспортировать сотовый мед.
https://ria.ru/20201112/udmurtiya-1584258249.html
удмуртская республика (удмуртия)
швейцария
вятское
каракулинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_155:0:2886:2048_1400x0_80_0_0_02476486514c7dbb49263cf03df4e2f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), удмуртская республика (удмуртия), швейцария, вятское, каракулинский район