https://ria.ru/20201124/lukashenko-1586083652.html
Лукашенко заявил, что хочет провести встречу с Си Цзиньпином
Лукашенко заявил, что хочет провести встречу с Си Цзиньпином
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на встречу в ближайшее время "с глазу на глаз" с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:08
2020-11-24T14:08
2020-11-24T14:09
александр лукашенко
си цзиньпин
китай
белоруссия
в мире
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на встречу в ближайшее время "с глазу на глаз" с председателем КНР Си Цзиньпином."Настало время нам (лидерам двух стран - ред.) повстречаться с глазу на глаз, поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но больше всего Китая", - сказал Лукашенко, принимая верительные грамоты от посла Китая в Белоруссии Се Сяоюна. Его слова приводит во вторник Sputnik Беларусь.Глава государства отметил, что надо подумать, "как мы это сделаем в ближайшее время". Президент Белоруссии обратил внимание, что есть вопросы белорусско-китайской повестки дня к обсуждению на высшем уровне.В свою очередь посол передал главе белорусского государства наилучшие пожелания от председателя КНР.
https://ria.ru/20201124/lukashenko-1586052772.html
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александр лукашенко, си цзиньпин, китай, белоруссия, в мире