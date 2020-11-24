Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/lukashenko-1586083652.html
Лукашенко заявил, что хочет провести встречу с Си Цзиньпином
Лукашенко заявил, что хочет провести встречу с Си Цзиньпином
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на встречу в ближайшее время "с глазу на глаз" с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:08
2020-11-24T14:09
александр лукашенко
си цзиньпин
китай
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576928304_0:0:2985:1680_1400x0_80_0_0_2ec126a2cb9f5c98c23d2003fe7fb39f.jpg
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на встречу в ближайшее время "с глазу на глаз" с председателем КНР Си Цзиньпином."Настало время нам (лидерам двух стран - ред.) повстречаться с глазу на глаз, поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но больше всего Китая", - сказал Лукашенко, принимая верительные грамоты от посла Китая в Белоруссии Се Сяоюна. Его слова приводит во вторник Sputnik Беларусь.Глава государства отметил, что надо подумать, "как мы это сделаем в ближайшее время". Президент Белоруссии обратил внимание, что есть вопросы белорусско-китайской повестки дня к обсуждению на высшем уровне.В свою очередь посол передал главе белорусского государства наилучшие пожелания от председателя КНР.
https://ria.ru/20201124/lukashenko-1586052772.html
китай
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576928304_65:0:2794:2047_1400x0_80_0_0_c7e326948effec247ea312b182372afc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, си цзиньпин, китай, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что хочет провести встречу с Си Цзиньпином

14:08 24.11.2020 (обновлено: 14:09 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на встречу в ближайшее время "с глазу на глаз" с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Настало время нам (лидерам двух стран - ред.) повстречаться с глазу на глаз, поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но больше всего Китая", - сказал Лукашенко, принимая верительные грамоты от посла Китая в Белоруссии Се Сяоюна. Его слова приводит во вторник Sputnik Беларусь.
Глава государства отметил, что надо подумать, "как мы это сделаем в ближайшее время". Президент Белоруссии обратил внимание, что есть вопросы белорусско-китайской повестки дня к обсуждению на высшем уровне.
В свою очередь посол передал главе белорусского государства наилучшие пожелания от председателя КНР.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
12:09Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только народ
 
Александр ЛукашенкоСи ЦзиньпинКитайБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
17:10Названо единственное условие для остановки пандемии коронавируса
Лента новостейМолния