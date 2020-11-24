Дженнифер Лопес исполнила откровенный танец на стуле
© AFP 2020 / American Broadcasting Companies, Inc/ABC Дженнифер Лопес выступает на премии American music awards 2020
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором Дженнифер Лопес исполняет откровенный танец на стуле во время церемонии награждения премией American Music Awards 2020.
.@JLo serves choreography in performance of “Lonely” with @Maluma at 2020 #AMAs. pic.twitter.com/wxZkzd1B5T— Pop Crave (@PopCraveMusic) November 23, 2020
В ролике Лопес появляется на сцене театра Microsoft в полупрозрачном боди. Вместе с танцовщицами она представляет сложный хореографический номер под свои новые песни "Pa 'Ti" и "Lonely", записанные с колумбийским музыкантом Maluma.
В комментариях пользователи признают, что номер получился "горячим", а поп-звезда и в 51 выглядит "шикарно".
Однако некоторые заметили, что выступление Дженнифер Лопес – почти точная копия шоу Бейонсе на церемонии вручения "Грэмми" в 2014 году.
Тогда певица исполнила песню "Drunk in love" вместе с мужем – рэпером Jay-Z. Она была одета примерно в такой же наряд и соблазнительно танцевала.
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