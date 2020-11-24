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Дженнифер Лопес исполнила откровенный танец на стуле
Дженнифер Лопес исполнила откровенный танец на стуле
В Сети появилось видео, на котором Дженнифер Лопес исполняет откровенный танец на стуле во время церемонии награждения премией American Music Awards 2020. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T00:18
2020-11-24T00:18
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дженнифер лопес
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором Дженнифер Лопес исполняет откровенный танец на стуле во время церемонии награждения премией American Music Awards 2020. В ролике Лопес появляется на сцене театра Microsoft в полупрозрачном боди. Вместе с танцовщицами она представляет сложный хореографический номер под свои новые песни "Pa 'Ti" и "Lonely", записанные с колумбийским музыкантом Maluma. В комментариях пользователи признают, что номер получился "горячим", а поп-звезда и в 51 выглядит "шикарно".Однако некоторые заметили, что выступление Дженнифер Лопес – почти точная копия шоу Бейонсе на церемонии вручения "Грэмми" в 2014 году. Тогда певица исполнила песню "Drunk in love" вместе с мужем – рэпером Jay-Z. Она была одета примерно в такой же наряд и соблазнительно танцевала.
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РИА Новости
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знаменитости, звезды, american music awards, дженнифер лопес

Дженнифер Лопес исполнила откровенный танец на стуле

00:18 24.11.2020
 
© AFP 2020 / American Broadcasting Companies, Inc/ABC Дженнифер Лопес выступает на премии American music awards 2020
 Дженнифер Лопес выступает на премии American music awards 2020 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AFP 2020 / American Broadcasting Companies, Inc/ABC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором Дженнифер Лопес исполняет откровенный танец на стуле во время церемонии награждения премией American Music Awards 2020.
В ролике Лопес появляется на сцене театра Microsoft в полупрозрачном боди. Вместе с танцовщицами она представляет сложный хореографический номер под свои новые песни "Pa 'Ti" и "Lonely", записанные с колумбийским музыкантом Maluma.
В комментариях пользователи признают, что номер получился "горячим", а поп-звезда и в 51 выглядит "шикарно".
Однако некоторые заметили, что выступление Дженнифер Лопес – почти точная копия шоу Бейонсе на церемонии вручения "Грэмми" в 2014 году.
Тогда певица исполнила песню "Drunk in love" вместе с мужем – рэпером Jay-Z. Она была одета примерно в такой же наряд и соблазнительно танцевала.
Леди Гага во время выступления на 61-й церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 18.10.2019
18 октября 2019, 11:53Культура
Леди Гага упала со сцены, когда исполняла откровенный танец с поклонником
 
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