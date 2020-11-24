https://ria.ru/20201124/lopez-1585913008.html

Дженнифер Лопес исполнила откровенный танец на стуле

Дженнифер Лопес исполнила откровенный танец на стуле

В Сети появилось видео, на котором Дженнифер Лопес исполняет откровенный танец на стуле во время церемонии награждения премией American Music Awards 2020. РИА Новости, 24.11.2020

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2020-11-24T00:18

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором Дженнифер Лопес исполняет откровенный танец на стуле во время церемонии награждения премией American Music Awards 2020. В ролике Лопес появляется на сцене театра Microsoft в полупрозрачном боди. Вместе с танцовщицами она представляет сложный хореографический номер под свои новые песни "Pa 'Ti" и "Lonely", записанные с колумбийским музыкантом Maluma. В комментариях пользователи признают, что номер получился "горячим", а поп-звезда и в 51 выглядит "шикарно".Однако некоторые заметили, что выступление Дженнифер Лопес – почти точная копия шоу Бейонсе на церемонии вручения "Грэмми" в 2014 году. Тогда певица исполнила песню "Drunk in love" вместе с мужем – рэпером Jay-Z. Она была одета примерно в такой же наряд и соблазнительно танцевала.

https://ria.ru/20191018/1559927875.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, american music awards, дженнифер лопес