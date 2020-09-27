https://ria.ru/20200927/lopes-1577752444.html

Дженнифер Лопес и Maluma играют любовников в клипах "Pa Ti" и "Lonely"

Певица Дженнифер Лопес и колумбийский музыкант Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный как Малума (Maluma), представили на YouTube два тематически связанных... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T00:31

2020-09-27T00:31

2020-09-27T00:31

культура

музыка

новости культуры

знаменитости

звезды

дженнифер лопес

youtube

нью-йорк (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577752475_396:0:3777:1902_1400x0_80_0_0_e8e1c33d257646e4bede2f022927562b.jpg

<strong>МОСКВА, 27 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Певица <a href="http://ria.ru/person_Dzhennifer_Lopes/" target="_blank" data-auto="true">Дженнифер Лопес</a> и колумбийский музыкант Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный как Малума (Maluma), представили на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> два тематически связанных клипа на треки "Pa Ti" и "Lonely". В ролике на "Pa Ti" Дженнифер Лопес предстает в образе миллиардерши из <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a>, а Малума играет ее водителя. Несмотря на разные социальные статусы их связывает общее опасное дело и, разумеется, страсть. В "Lonely" героиня Лопес оказывается за решеткой, где устраивает откровенные танцы, а ее друг становится агентом ФБР. По какой-то причине он сдает ее властям. Однако в результате все это оказывается их общей игрой. Зрители положительно оценили новую работу исполнителей, однако большинство в основном восхитила внешность 51-летней суперзвезды: "Она 100 процентов — вампир, так как вообще не стареет и выглядит потрясающе", — заявил tristan london; "Джей Ло в два раза старше Малумы, но выглядит так, будто ей чуть больше 20 лет", — считает Alexey Bobrov; "Мисс Лопес никогда не выглядела лучше. Самая горячая женщина", — написал Charles Rhames II.По информации Vulture, "Pa Ti" и "Lonely" <a href="https://www.vulture.com/2020/09/watch-jlo-maluma-new-music-videos-pa-ti-lonely.html" target="_blank">войдут</a> в саундтрек романтической комедии "Женись на мне" ("Marry me"), в которой Лопес и Малума сыграли вместе. Премьера запланирована на 21 февраля 2021 года. В фильме Дженнифер Лопес играет суперзвезду, которую за несколько минут до свадьбы бросает ее жених рок-музыкант. Певица решает выйти замуж за первого встречного фаната по имени Чарли, которого играет Оуэн Уилсон.

https://ria.ru/20191019/1559949193.html

нью-йорк (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, дженнифер лопес, youtube, нью-йорк (город)