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https://ria.ru/20200927/lopes-1577752444.html
Дженнифер Лопес и Maluma играют любовников в клипах "Pa Ti" и "Lonely"
Певица Дженнифер Лопес и колумбийский музыкант Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный как Малума (Maluma), представили на YouTube два тематически связанных... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T00:31
2020-09-27T00:31
культура
музыка
новости культуры
знаменитости
звезды
дженнифер лопес
youtube
нью-йорк (город)
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<strong>МОСКВА, 27 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Певица <a href="http://ria.ru/person_Dzhennifer_Lopes/" target="_blank" data-auto="true">Дженнифер Лопес</a> и колумбийский музыкант Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный как Малума (Maluma), представили на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> два тематически связанных клипа на треки "Pa Ti" и "Lonely". В ролике на "Pa Ti" Дженнифер Лопес предстает в образе миллиардерши из <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a>, а Малума играет ее водителя. Несмотря на разные социальные статусы их связывает общее опасное дело и, разумеется, страсть. В "Lonely" героиня Лопес оказывается за решеткой, где устраивает откровенные танцы, а ее друг становится агентом ФБР. По какой-то причине он сдает ее властям. Однако в результате все это оказывается их общей игрой. Зрители положительно оценили новую работу исполнителей, однако большинство в основном восхитила внешность 51-летней суперзвезды: "Она 100 процентов — вампир, так как вообще не стареет и выглядит потрясающе", — заявил tristan london; "Джей Ло в два раза старше Малумы, но выглядит так, будто ей чуть больше 20 лет", — считает Alexey Bobrov; "Мисс Лопес никогда не выглядела лучше. Самая горячая женщина", — написал Charles Rhames II.По информации Vulture, "Pa Ti" и "Lonely" <a href="https://www.vulture.com/2020/09/watch-jlo-maluma-new-music-videos-pa-ti-lonely.html" target="_blank">войдут</a> в саундтрек романтической комедии "Женись на мне" ("Marry me"), в которой Лопес и Малума сыграли вместе. Премьера запланирована на 21 февраля 2021 года. В фильме Дженнифер Лопес играет суперзвезду, которую за несколько минут до свадьбы бросает ее жених рок-музыкант. Певица решает выйти замуж за первого встречного фаната по имени Чарли, которого играет Оуэн Уилсон.
https://ria.ru/20191019/1559949193.html
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музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, дженнифер лопес, youtube, нью-йорк (город)

Дженнифер Лопес и Maluma играют любовников в клипах "Pa Ti" и "Lonely"

00:31 27.09.2020
147
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Певица Дженнифер Лопес и колумбийский музыкант Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный как Малума (Maluma), представили на YouTube два тематически связанных клипа на треки "Pa Ti" и "Lonely".
В ролике на "Pa Ti" Дженнифер Лопес предстает в образе миллиардерши из Нью-Йорка, а Малума играет ее водителя. Несмотря на разные социальные статусы их связывает общее опасное дело и, разумеется, страсть. В "Lonely" героиня Лопес оказывается за решеткой, где устраивает откровенные танцы, а ее друг становится агентом ФБР. По какой-то причине он сдает ее властям. Однако в результате все это оказывается их общей игрой.
Зрители положительно оценили новую работу исполнителей, однако большинство в основном восхитила внешность 51-летней суперзвезды: "Она 100 процентов — вампир, так как вообще не стареет и выглядит потрясающе", — заявил tristan london; "Джей Ло в два раза старше Малумы, но выглядит так, будто ей чуть больше 20 лет", — считает Alexey Bobrov; "Мисс Лопес никогда не выглядела лучше. Самая горячая женщина", — написал Charles Rhames II.
По информации Vulture, "Pa Ti" и "Lonely" войдут в саундтрек романтической комедии "Женись на мне" ("Marry me"), в которой Лопес и Малума сыграли вместе. Премьера запланирована на 21 февраля 2021 года.
В фильме Дженнифер Лопес играет суперзвезду, которую за несколько минут до свадьбы бросает ее жених рок-музыкант. Певица решает выйти замуж за первого встречного фаната по имени Чарли, которого играет Оуэн Уилсон.
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