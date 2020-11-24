https://ria.ru/20201124/letalnost-1586055054.html
Минздрав назвал уровень летальности от COVID-19 в России
Минздрав назвал уровень летальности от COVID-19 в России
Летальность от коронавируса в России составляет 1,7%, заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев на координационном совете уполномоченных по правам человека. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:22
2020-11-24T12:22
2020-11-24T13:21
олег гриднев
россия
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Летальность от коронавируса в России составляет 1,7%, заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев на координационном совете уполномоченных по правам человека.В ведомстве прогнозируют избыточную смертность, связанную не с COVID-19, а со страхом граждан обращаться к врачам в период эпидемии. С марта посещаемость отделений неотложной помощи снизилась вдвое, на 30-50% уменьшилось и число визитов к медикам пациентов с хроническими заболеваниями, рассказал Гриднев.При этом сегодня в Кремле заявили, что коронавирус повлиял на показатели смертности в стране. Владимир Путин тоже обращал внимание на это на прошлой неделе.За последние сутки в России выявили 24 326 случаев COVID-19, умер 491 пациент. Всего число инфицированных достигло 2 138 828, жертвами заболевания стали более 37 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/testirovanie-1586045562.html
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"Она разноплановая" – Собянин о статистике по коронавирусу в разных регионах
"Она разноплановая" – Собянин о статистике по коронавирусу в разных регионах
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олег гриднев, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)