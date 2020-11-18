https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585191058.html

Путин назвал самый тревожный фактор в ситуации с коронавирусом

Путин назвал самый тревожный фактор в ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его тревожит рост смертности. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:25

2020-11-18T15:25

2020-11-18T16:20

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его тревожит рост смертности."Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. К сожалению, растет и число тяжелых осложнений. И самое тревожное, повышается уровень смертности", — сказал он на совещании с правительством.В связи с этим глава государства поручил:Президент подчеркнул, что сейчас субъекты медленно осваивают выделенные им деньги, а в сложившейся ситуации такая нерасторопность непозволительна, нужна четкость действий.Он также призвал губернаторов "не приукрашивать" данные. "Это абсолютно недопустимо — делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны — ни здесь, ни в центре, ни на местах", — отметил Путин.Он напомнил, что регионы получили широкие полномочия, поэтому спрос с них будет высоким, но с федеральных чиновников ответственность тоже никто не снимал.Ранее на совещании вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что самая сложная ситуация складывается в Карелии, Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской и Иркутской областях, а также в Мордовии, Коми и Севастополе. Она призвала руководителей этих субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с инфекцией.По последним данным, за время эпидемии в России коронавирусом заразились 1 991 998 человек, из них 34,3 тысячи погибли, свыше полутора миллионов вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 20 985 заболевших, 456 пациентов умерли (рекордный показатель с весны), 25 179 человек выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/putin-1585197094.html

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“Повышается уровень смертности“ – Путин о ситуации с COVID-19 в России Президент России Владимир Путин заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его тревожит рост смертности. 2020-11-18T15:25 true PT0M49S

Путин: "Не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо" Президент России Владимир Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом и не представлять ее "благостной", когда это не так. "Конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо - делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны, ни здесь, ни в центре, ни на местах", - сказал Путин в ходе совещания с членами кабмина. 2020-11-18T15:25 true PT0M44S

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