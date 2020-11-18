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Путин назвал самый тревожный фактор в ситуации с коронавирусом
Путин назвал самый тревожный фактор в ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его тревожит рост смертности. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:25
2020-11-18T15:25
2020-11-18T16:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его тревожит рост смертности."Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. К сожалению, растет и число тяжелых осложнений. И самое тревожное, повышается уровень смертности", — сказал он на совещании с правительством.В связи с этим глава государства поручил:Президент подчеркнул, что сейчас субъекты медленно осваивают выделенные им деньги, а в сложившейся ситуации такая нерасторопность непозволительна, нужна четкость действий.Он также призвал губернаторов "не приукрашивать" данные. "Это абсолютно недопустимо — делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны — ни здесь, ни в центре, ни на местах", — отметил Путин.Он напомнил, что регионы получили широкие полномочия, поэтому спрос с них будет высоким, но с федеральных чиновников ответственность тоже никто не снимал.Ранее на совещании вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что самая сложная ситуация складывается в Карелии, Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской и Иркутской областях, а также в Мордовии, Коми и Севастополе. Она призвала руководителей этих субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с инфекцией.По последним данным, за время эпидемии в России коронавирусом заразились 1 991 998 человек, из них 34,3 тысячи погибли, свыше полутора миллионов вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 20 985 заболевших, 456 пациентов умерли (рекордный показатель с весны), 25 179 человек выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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“Повышается уровень смертности“ – Путин о ситуации с COVID-19 в России
Президент России Владимир Путин заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его тревожит рост смертности.
2020-11-18T15:25
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Путин: "Не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо"
Президент России Владимир Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом и не представлять ее "благостной", когда это не так. "Конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо - делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны, ни здесь, ни в центре, ни на местах", - сказал Путин в ходе совещания с членами кабмина.
2020-11-18T15:25
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его тревожит рост смертности.
"Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. К сожалению, растет и число тяжелых осложнений. И самое тревожное, повышается уровень смертности", — сказал он на совещании с правительством.
В связи с этим глава государства поручил:
—незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию;
—проанализировать ситуацию с лечением больных коронавирусом на дому в регионах;
—решить вопрос связи пациентов с поликлиниками;
—не только произвести и закупить лекарства от COVID-19, но и довести их до нуждающихся;
—предусмотреть дополнительные выплаты до конца года для учащихся медицинских заведений, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом, они могут составить до десяти тысяч рублей в месяц;
—задействовать опыт крупнейших российских компаний, включая "Росатом";
—взять под контроль соцвыплаты в регионах до конца года.
Президент подчеркнул, что сейчас субъекты медленно осваивают выделенные им деньги, а в сложившейся ситуации такая нерасторопность непозволительна, нужна четкость действий.
Он также призвал губернаторов "не приукрашивать" данные. "Это абсолютно недопустимо — делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны — ни здесь, ни в центре, ни на местах", — отметил Путин.
Он напомнил, что регионы получили широкие полномочия, поэтому спрос с них будет высоким, но с федеральных чиновников ответственность тоже никто не снимал.
Ранее на совещании вице-премьер Татьяна Голикова
доложила, что самая сложная ситуация складывается в Карелии, Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской и Иркутской областях, а также в Мордовии, Коми и Севастополе. Она призвала руководителей этих субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с инфекцией.
По последним данным, за время эпидемии в России коронавирусом заразились 1 991 998 человек, из них 34,3 тысячи погибли, свыше полутора миллионов вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 20 985 заболевших, 456 пациентов умерли (рекордный показатель с весны), 25 179 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.