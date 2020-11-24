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С захватившим детей под Петербургом мужчиной ведут переговоры
С захватившим детей под Петербургом мужчиной ведут переговоры
Сотрудники полиции ведут переговоры с захватившим в заложники детей под Петербургом мужчиной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:52
2020-11-24T13:52
2020-11-24T14:36
колпино
захват заложников в колпино
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции ведут переговоры с захватившим в заложники детей под Петербургом мужчиной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Захвативший в заложники детей в пригороде Петербурга Колпино мужчина пьян, никаких требований пока не выдвигает, сообщил источник.
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Кадры с места ЧП в Санкт-Петербурге, где мужчина захватил в заложники детей
Кадры с места ЧП в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где, как сообщают СМИ, вооруженный топором мужчина захватил в заложники шесть детей.
2020-11-24T13:52
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РИА Новости
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РИА Новости
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