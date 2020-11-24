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С захватившим детей под Петербургом мужчиной ведут переговоры

С захватившим детей под Петербургом мужчиной ведут переговоры

Сотрудники полиции ведут переговоры с захватившим в заложники детей под Петербургом мужчиной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:52

2020-11-24T13:52

2020-11-24T14:36

колпино

захват заложников в колпино

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции ведут переговоры с захватившим в заложники детей под Петербургом мужчиной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Захвативший в заложники детей в пригороде Петербурга Колпино мужчина пьян, никаких требований пока не выдвигает, сообщил источник.

колпино

санкт-петербург

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Кадры с места ЧП в Санкт-Петербурге, где мужчина захватил в заложники детей Кадры с места ЧП в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где, как сообщают СМИ, вооруженный топором мужчина захватил в заложники шесть детей. 2020-11-24T13:52 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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