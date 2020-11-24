https://ria.ru/20201124/krichi-gromche-muzhchina-neskolko-chasov-uderzhival-detey-v-zalozhnikakh-1586156901.html
"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках
"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках
38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в Колпинском районе. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Денис с семьей переехал в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад.
2020-11-24T19:57
2020-11-24T19:57
2020-11-24T19:57
колпино
санкт-петербург
дети
видео
происшествия
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Днем в полицию обратилась жена Бельтюкова, когда не смогла попасть в квартиру. К дому была направлена спецгруппа. Спустя несколько часов мужчина сдался и отпустил детей. Никто из них не пострадал.
колпино
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках
38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в районе Колпино. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Семья переехала в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад и испытывала финансовые трудности. Днем в полицию обратилась жена Бельтюкова, когда не смогла попасть в квартиру. К дому была направлена спецгруппа. Спустя несколько часов мужчина сдался и отпустил детей. Никто из них не пострадал.
2020-11-24T19:57
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PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, колпино, санкт-петербург, дети, видео, происшествия
"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках
38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в Колпинском районе. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Денис с семьей переехал в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад.
2020-11-24T19:57
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PT1M49S
"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках
38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в Колпинском районе. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Денис с семьей переехал в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад.