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"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках
"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках
38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в Колпинском районе. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Денис с семьей переехал в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад.
2020-11-24T19:57
2020-11-24T19:57
колпино
санкт-петербург
дети
видео
происшествия
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Днем в полицию обратилась жена Бельтюкова, когда не смогла попасть в квартиру. К дому была направлена спецгруппа. Спустя несколько часов мужчина сдался и отпустил детей. Никто из них не пострадал.
колпино
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках
38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в районе Колпино. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Семья переехала в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад и испытывала финансовые трудности. Днем в полицию обратилась жена Бельтюкова, когда не смогла попасть в квартиру. К дому была направлена спецгруппа. Спустя несколько часов мужчина сдался и отпустил детей. Никто из них не пострадал.
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видео, колпино, санкт-петербург, дети, видео, происшествия
"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках
38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в Колпинском районе. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Денис с семьей переехал в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад.
2020-11-24T19:57
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"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках

19:57 24.11.2020
 
Читать ria.ru в
38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в Колпинском районе. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Денис с семьей переехал в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад.
Днем в полицию обратилась жена Бельтюкова, когда не смогла попасть в квартиру. К дому была направлена спецгруппа. Спустя несколько часов мужчина сдался и отпустил детей. Никто из них не пострадал.
 
КолпиноСанкт-ПетербургДетиВидеоПроисшествия
 
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