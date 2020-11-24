https://ria.ru/20201124/krichi-gromche-muzhchina-neskolko-chasov-uderzhival-detey-v-zalozhnikakh-1586156901.html

"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках

"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках

38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в Колпинском районе. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Денис с семьей переехал в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад.

2020-11-24T19:57

2020-11-24T19:57

2020-11-24T19:57

колпино

санкт-петербург

дети

видео

происшествия

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Днем в полицию обратилась жена Бельтюкова, когда не смогла попасть в квартиру. К дому была направлена спецгруппа. Спустя несколько часов мужчина сдался и отпустил детей. Никто из них не пострадал.

колпино

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках 38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в районе Колпино. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Семья переехала в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад и испытывала финансовые трудности. Днем в полицию обратилась жена Бельтюкова, когда не смогла попасть в квартиру. К дому была направлена спецгруппа. Спустя несколько часов мужчина сдался и отпустил детей. Никто из них не пострадал. 2020-11-24T19:57 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, колпино, санкт-петербург, дети, видео, происшествия