https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586174145.html

Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом

Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган высказались за дальнейшее взаимодействие в борьбе с COVID, приоритетом РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T22:58

2020-11-24T22:58

2020-11-24T22:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

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владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган высказались за дальнейшее взаимодействие в борьбе с COVID, приоритетом назвали координацию в разработке и производстве вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе турецкой стороны."Выражен настрой на дальнейшее взаимодействие в сфере борьбы с пандемией коронавируса. В качестве приоритетной задачи обозначена координация усилий по разработке, производству и применению вакцин", - говорится в сообщении.Отмечается, что президенты рассмотрели в разговоре актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на важность активизации торгово-экономических связей.Кроме того, стороны условились о продолжении контактов по различным каналам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585993535.html

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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире