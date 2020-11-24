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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586174145.html
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган высказались за дальнейшее взаимодействие в борьбе с COVID, приоритетом РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T22:58
2020-11-24T22:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган высказались за дальнейшее взаимодействие в борьбе с COVID, приоритетом назвали координацию в разработке и производстве вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе турецкой стороны."Выражен настрой на дальнейшее взаимодействие в сфере борьбы с пандемией коронавируса. В качестве приоритетной задачи обозначена координация усилий по разработке, производству и применению вакцин", - говорится в сообщении.Отмечается, что президенты рассмотрели в разговоре актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на важность активизации торгово-экономических связей.Кроме того, стороны условились о продолжении контактов по различным каналам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом

22:58 24.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган высказались за дальнейшее взаимодействие в борьбе с COVID, приоритетом назвали координацию в разработке и производстве вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Выражен настрой на дальнейшее взаимодействие в сфере борьбы с пандемией коронавируса. В качестве приоритетной задачи обозначена координация усилий по разработке, производству и применению вакцин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президенты рассмотрели в разговоре актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на важность активизации торгово-экономических связей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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