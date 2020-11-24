В России зафиксировали новый суточный рекорд смертности от COVID-19
10:48 24.11.2020 (обновлено: 11:42 24.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в России скончался 491 пациент с COVID-19 — это максимальный показатель с начала эпидемии в стране.
Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, в 85 российских регионах выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23 226 человек.
На первом месте по приросту заболевших — Москва (5838, более чем на тысячу случаев меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3179 — рекорд для Северной столицы), Подмосковье (970), Нижегородская (443), Свердловская (384) и Архангельская (351) области, а также Красноярский край (336) и Карелия (323). Меньше всего новых пациентов c диагнозом COVID-19 — в Еврейской АО (22), на Чукотке (восемь) и в Ненецком автономном округе (один).
Вчера оперштаб сообщал о рекордных 25 173 зафиксированных за сутки случаях. Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 138 828 человек, из них 37 тысяч погибли, свыше 1,63 миллиона вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных приближается к отметке в 59 миллионов, как минимум 1,38 миллиона из них умерли. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, больше всего заболевших COVID-19 — в Соединенных Штатах Америки (более 12,4), Индии (9,1 миллиона) и Бразилии (6,08 миллиона). В десятку стран, наиболее подверженных SARS-CoV-2, также входят Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.