https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586035516.html

В России зафиксировали новый суточный рекорд смертности от COVID-19

В России зафиксировали новый суточный рекорд смертности от COVID-19

За прошедшие сутки в России скончался 491 пациент с COVID-19 — это максимальный показатель с начала эпидемии в стране. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:48

2020-11-24T10:48

2020-11-24T11:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в России скончался 491 пациент с COVID-19 — это максимальный показатель с начала эпидемии в стране.Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, в 85 российских регионах выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23 226 человек. На первом месте по приросту заболевших — Москва (5838, более чем на тысячу случаев меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3179 — рекорд для Северной столицы), Подмосковье (970), Нижегородская (443), Свердловская (384) и Архангельская (351) области, а также Красноярский край (336) и Карелия (323). Меньше всего новых пациентов c диагнозом COVID-19 — в Еврейской АО (22), на Чукотке (восемь) и в Ненецком автономном округе (один).Вчера оперштаб сообщал о рекордных 25 173 зафиксированных за сутки случаях. Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 138 828 человек, из них 37 тысяч погибли, свыше 1,63 миллиона вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных приближается к отметке в 59 миллионов, как минимум 1,38 миллиона из них умерли. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, больше всего заболевших COVID-19 — в Соединенных Штатах Америки (более 12,4), Индии (9,1 миллиона) и Бразилии (6,08 миллиона). В десятку стран, наиболее подверженных SARS-CoV-2, также входят Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585611276.html

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