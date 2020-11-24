https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586034355.html
Голикова заявила о напряженной ситуации с коронавирусом
Голикова заявила о напряженной ситуации с коронавирусом
Цифры заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России свидетельствуют о напряженной ситуации, необходимо соблюдать все предписанные ограничительные... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:44
2020-11-24T10:44
2020-11-24T11:23
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
орловская область
ивановская область
республика крым
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:345:2908:1980_1400x0_80_0_0_0d45626a0648d30e99b089ca4d4a7e22.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Цифры заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России свидетельствуют о напряженной ситуации, необходимо соблюдать все предписанные ограничительные мероприятия, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Те цифры, которые я вам сегодня приводила и которые мои коллеги будут, наверное, сегодня приводить, свидетельствуют о напряженной ситуации в стране и напряженной работе медицинских работников. Соблюдение нами с вами ограничительных мероприятий, соблюдение тех требований, которые сегодня приняты нормативными актами главного санитарного врача, являются залогом снижения распространения новой коронавирусной инфекции и сохранения здоровья наших граждан", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Ранее вице-премьер сообщила, что более 78% коечного фонда по COVID-19 занято в России, выше среднего он загружен в 43 регионах, наиболее критичная ситуация в шести регионах - Ивановская область (92%), Орловская область (92,7%), Республика Коми (90,6%), Мордовия (92,1%), Республика Крым (93,6% и Санкт Петербург (90,3%).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586036841.html
орловская область
ивановская область
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ed01122f32ee0c962a8dd77fc043ea7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, орловская область, ивановская область, республика крым, здоровье - общество, татьяна голикова, общество