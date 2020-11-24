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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586034355.html
Голикова заявила о напряженной ситуации с коронавирусом
Голикова заявила о напряженной ситуации с коронавирусом
Цифры заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России свидетельствуют о напряженной ситуации, необходимо соблюдать все предписанные ограничительные... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:44
2020-11-24T11:23
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
орловская область
ивановская область
республика крым
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Цифры заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России свидетельствуют о напряженной ситуации, необходимо соблюдать все предписанные ограничительные мероприятия, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Те цифры, которые я вам сегодня приводила и которые мои коллеги будут, наверное, сегодня приводить, свидетельствуют о напряженной ситуации в стране и напряженной работе медицинских работников. Соблюдение нами с вами ограничительных мероприятий, соблюдение тех требований, которые сегодня приняты нормативными актами главного санитарного врача, являются залогом снижения распространения новой коронавирусной инфекции и сохранения здоровья наших граждан", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Ранее вице-премьер сообщила, что более 78% коечного фонда по COVID-19 занято в России, выше среднего он загружен в 43 регионах, наиболее критичная ситуация в шести регионах - Ивановская область (92%), Орловская область (92,7%), Республика Коми (90,6%), Мордовия (92,1%), Республика Крым (93,6% и Санкт Петербург (90,3%).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, орловская область, ивановская область, республика крым, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова заявила о напряженной ситуации с коронавирусом

10:44 24.11.2020 (обновлено: 11:23 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Цифры заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России свидетельствуют о напряженной ситуации, необходимо соблюдать все предписанные ограничительные мероприятия, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Те цифры, которые я вам сегодня приводила и которые мои коллеги будут, наверное, сегодня приводить, свидетельствуют о напряженной ситуации в стране и напряженной работе медицинских работников. Соблюдение нами с вами ограничительных мероприятий, соблюдение тех требований, которые сегодня приняты нормативными актами главного санитарного врача, являются залогом снижения распространения новой коронавирусной инфекции и сохранения здоровья наших граждан", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
Медицинский работник в реанимационном отделении ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница №2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Голикова: увеличился показатель прироста заболеваемости COVID-19
Ранее вице-премьер сообщила, что более 78% коечного фонда по COVID-19 занято в России, выше среднего он загружен в 43 регионах, наиболее критичная ситуация в шести регионах - Ивановская область (92%), Орловская область (92,7%), Республика Коми (90,6%), Мордовия (92,1%), Республика Крым (93,6% и Санкт Петербург (90,3%).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Орловская областьИвановская областьРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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