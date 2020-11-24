https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586034355.html

Голикова заявила о напряженной ситуации с коронавирусом

Голикова заявила о напряженной ситуации с коронавирусом

Цифры заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России свидетельствуют о напряженной ситуации, необходимо соблюдать все предписанные ограничительные... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:44

2020-11-24T10:44

2020-11-24T11:23

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

орловская область

ивановская область

республика крым

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Цифры заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России свидетельствуют о напряженной ситуации, необходимо соблюдать все предписанные ограничительные мероприятия, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Те цифры, которые я вам сегодня приводила и которые мои коллеги будут, наверное, сегодня приводить, свидетельствуют о напряженной ситуации в стране и напряженной работе медицинских работников. Соблюдение нами с вами ограничительных мероприятий, соблюдение тех требований, которые сегодня приняты нормативными актами главного санитарного врача, являются залогом снижения распространения новой коронавирусной инфекции и сохранения здоровья наших граждан", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Ранее вице-премьер сообщила, что более 78% коечного фонда по COVID-19 занято в России, выше среднего он загружен в 43 регионах, наиболее критичная ситуация в шести регионах - Ивановская область (92%), Орловская область (92,7%), Республика Коми (90,6%), Мордовия (92,1%), Республика Крым (93,6% и Санкт Петербург (90,3%).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586036841.html

орловская область

ивановская область

республика крым

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