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Дети, захваченные в заложники в Колпино, не пострадали

Дети, захваченные в заложники в Колпино, не пострадали

Дети, которых отец захватил в заложники в пригороде Петербурга Колпино, не пострадали, сообщил журналистам представитель силовых ведомств на месте происшествия. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:51

2020-11-24T16:51

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санкт-петербург

захват заложников в колпино

колпино

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября - РИА Новости. Дети, которых отец захватил в заложники в пригороде Петербурга Колпино, не пострадали, сообщил журналистам представитель силовых ведомств на месте происшествия.Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из них. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников."Они в порядке", - сказал представитель силовиков, отвечая на вопрос о состоянии детей.По данным властей, мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере, а "мама нормальная". Семья малообеспеченная.

санкт-петербург

колпино

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Кадры с места ЧП в Санкт-Петербурге, где мужчина захватил в заложники детей Кадры с места ЧП в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где, как сообщают СМИ, вооруженный топором мужчина захватил в заложники шесть детей. 2020-11-24T16:51 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, захват заложников в колпино, колпино, происшествия