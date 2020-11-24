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Сенатор: идея США о маркировке контента связана с успехами российских СМИ
Сенатор: идея США о маркировке контента связана с успехами российских СМИ
Предложение американских властей о специальной маркировке эфирного контента от иностранных властей - это признание успеха российских СМИ, в том числе с... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:49
2020-11-24T12:49
россия
андрей климов
сша
политика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Предложение американских властей о специальной маркировке эфирного контента от иностранных властей - это признание успеха российских СМИ, в том числе с госучастием, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Федеральная комиссия связи США вынесла на обсуждение предложение о специальной маркировке программ для эфирного вещания, оплаченных или представленных иностранными властями или их представителями."Ранее США в сфере СМИ были практически монополистами, и контролировали три четверти информационных потоков. На сегодня мир меняется, резко возросла информационная активность России, включая RT и Sputnik, - сказал Климов.Он отметил, что при этом популярность "Радио Свободы" и "Голоса Америки" падает."Радио Свобода" и "Голос Америки" финансируются американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM). В России они признаны иноагентами."Попытки США применять меры защиты говорит о том, что их монополия на информацию в мире разрушается, фактически, это признание успеха российских СМИ, в том числе с госучастием", - подчеркнул законодатель.Он также отметил, что активизировались в информационном плане Китай, Индия, европейские страны, которые не во всем поддерживают Вашингтон."Об этом свидетельствует и ситуация с "Северным потоком-2", - привел пример Климов.
https://ria.ru/20201124/zheleznyak-1586060255.html
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россия, андрей климов, сша, политика

Сенатор: идея США о маркировке контента связана с успехами российских СМИ

12:49 24.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Предложение американских властей о специальной маркировке эфирного контента от иностранных властей - это признание успеха российских СМИ, в том числе с госучастием, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Федеральная комиссия связи США вынесла на обсуждение предложение о специальной маркировке программ для эфирного вещания, оплаченных или представленных иностранными властями или их представителями.
"Ранее США в сфере СМИ были практически монополистами, и контролировали три четверти информационных потоков. На сегодня мир меняется, резко возросла информационная активность России, включая RT и Sputnik, - сказал Климов.
Он отметил, что при этом популярность "Радио Свободы" и "Голоса Америки" падает.
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"Радио Свобода" и "Голос Америки" финансируются американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM). В России они признаны иноагентами.
"Попытки США применять меры защиты говорит о том, что их монополия на информацию в мире разрушается, фактически, это признание успеха российских СМИ, в том числе с госучастием", - подчеркнул законодатель.
Он также отметил, что активизировались в информационном плане Китай, Индия, европейские страны, которые не во всем поддерживают Вашингтон.
"Об этом свидетельствует и ситуация с "Северным потоком-2", - привел пример Климов.
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