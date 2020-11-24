https://ria.ru/20201124/karabakh-1586124121.html
Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев в Карабахе
Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев в Карабахе
Президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:57
2020-11-24T16:57
2020-11-24T17:13
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580087251_0:138:3150:1910_1400x0_80_0_0_6fad69695856f3825497c48522b17e03.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению. Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении.Владимир Путин обсудил с лидерами Армении и Азербайджана итоги поездки российской делегации в Ереван и Баку, а также ход выполнения заявления по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым... Подробно обсуждены итоги состоявшейся 21 ноября поездки в Ереван и Баку российской межведомственной делегации, а также ход выполнения положений Заявления лидеров трех стран от 9 ноября", - говорится в сообщении.Разговоры состоялись соответственно 23 и 24 ноября.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580087251_211:0:2940:2047_1400x0_80_0_0_18f9544d9edfd9b492edfc0206530789.jpg
Саперы метр за метром осматривают местность и находят снаряды в Карабахе
Российские саперы продолжают работы по разминированию в Карабахе.
2020-11-24T16:57
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в ходе телефонных разговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе
и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению. Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении.
Владимир Путин обсудил с лидерами Армении и Азербайджана итоги поездки российской делегации в Ереван и Баку, а также ход выполнения заявления по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым... Подробно обсуждены итоги состоявшейся 21 ноября поездки в Ереван и Баку российской межведомственной делегации, а также ход выполнения положений Заявления лидеров трех стран от 9 ноября", - говорится в сообщении.
Разговоры состоялись соответственно 23 и 24 ноября.