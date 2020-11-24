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Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев в Карабахе

Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев в Карабахе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:57

2020-11-24T16:57

2020-11-24T17:13

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению. Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении.Владимир Путин обсудил с лидерами Армении и Азербайджана итоги поездки российской делегации в Ереван и Баку, а также ход выполнения заявления по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым... Подробно обсуждены итоги состоявшейся 21 ноября поездки в Ереван и Баку российской межведомственной делегации, а также ход выполнения положений Заявления лидеров трех стран от 9 ноября", - говорится в сообщении.Разговоры состоялись соответственно 23 и 24 ноября.

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Саперы метр за метром осматривают местность и находят снаряды в Карабахе Российские саперы продолжают работы по разминированию в Карабахе. 2020-11-24T16:57 true PT1M07S

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире