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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201124/karabakh-1586097211.html
В Степанакерт прибыла вторая колонна МЧС с гуманитарным грузом
В Степанакерт прибыла вторая колонна МЧС с гуманитарным грузом
Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла во вторник в Степанакерт. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:08
2020-11-24T16:19
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
степанакерт
ростов-на-дону
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 24 ноя - РИА Новости. Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла во вторник в Степанакерт.Колонна была сформирована в Ростове-на-Дону и вышла оттуда своим ходом. Двадцать ведомственных "Камазов" доставили 300 тонн стройматериалов: древесину, стекло и плиты для восстановления жилых домов и инфраструктуры Нагорного Карабаха, пострадавших от обстрелов.Первая колонна МЧС 21 ноября на пяти автомобилях доставила в Степанакерт 45 тонн стройматериалов.Как рассказал журналистам замничальника Донского спасательного центра МЧС РФ Сергей Головач, прибывший с колонной, автомобили преодолели 1 700 км пути."Маршрут был не самый простой, но личный состав справился с задачей. Сложность была в длительном переходе, перевалах, подъемах и спусках. В пути было три ночевки. Досмотр на границе прошел в штатном режиме, по времени это заняло около 6 часов", - сказал он.Уже сегодня часть привезенного стекла развезут по мастерским Степанакерта, где его будут резать для застекления зданий. Остальное стекло будет развезено завтра в Мартунинский, Мартакертский и Аскеранский районы. В распределении стройматериалов принимает участие местный Минстрой.
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нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт, ростов-на-дону, в мире

В Степанакерт прибыла вторая колонна МЧС с гуманитарным грузом

15:08 24.11.2020 (обновлено: 16:19 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла в Степанакерт из Ростовской области
Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла в Степанакерт из Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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СТЕПАНАКЕРТ, 24 ноя - РИА Новости. Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла во вторник в Степанакерт.
Колонна была сформирована в Ростове-на-Дону и вышла оттуда своим ходом. Двадцать ведомственных "Камазов" доставили 300 тонн стройматериалов: древесину, стекло и плиты для восстановления жилых домов и инфраструктуры Нагорного Карабаха, пострадавших от обстрелов.
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Первая колонна МЧС 21 ноября на пяти автомобилях доставила в Степанакерт 45 тонн стройматериалов.
Как рассказал журналистам замничальника Донского спасательного центра МЧС РФ Сергей Головач, прибывший с колонной, автомобили преодолели 1 700 км пути.
"Маршрут был не самый простой, но личный состав справился с задачей. Сложность была в длительном переходе, перевалах, подъемах и спусках. В пути было три ночевки. Досмотр на границе прошел в штатном режиме, по времени это заняло около 6 часов", - сказал он.
Уже сегодня часть привезенного стекла развезут по мастерским Степанакерта, где его будут резать для застекления зданий. Остальное стекло будет развезено завтра в Мартунинский, Мартакертский и Аскеранский районы. В распределении стройматериалов принимает участие местный Минстрой.
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