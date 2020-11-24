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В Степанакерт прибыла вторая колонна МЧС с гуманитарным грузом
В Степанакерт прибыла вторая колонна МЧС с гуманитарным грузом
Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла во вторник в Степанакерт. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:08
2020-11-24T15:08
2020-11-24T16:19
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
степанакерт
ростов-на-дону
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СТЕПАНАКЕРТ, 24 ноя - РИА Новости. Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла во вторник в Степанакерт.Колонна была сформирована в Ростове-на-Дону и вышла оттуда своим ходом. Двадцать ведомственных "Камазов" доставили 300 тонн стройматериалов: древесину, стекло и плиты для восстановления жилых домов и инфраструктуры Нагорного Карабаха, пострадавших от обстрелов.Первая колонна МЧС 21 ноября на пяти автомобилях доставила в Степанакерт 45 тонн стройматериалов.Как рассказал журналистам замничальника Донского спасательного центра МЧС РФ Сергей Головач, прибывший с колонной, автомобили преодолели 1 700 км пути."Маршрут был не самый простой, но личный состав справился с задачей. Сложность была в длительном переходе, перевалах, подъемах и спусках. В пути было три ночевки. Досмотр на границе прошел в штатном режиме, по времени это заняло около 6 часов", - сказал он.Уже сегодня часть привезенного стекла развезут по мастерским Степанакерта, где его будут резать для застекления зданий. Остальное стекло будет развезено завтра в Мартунинский, Мартакертский и Аскеранский районы. В распределении стройматериалов принимает участие местный Минстрой.
https://ria.ru/20201123/bezhentsy-1585924190.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт, ростов-на-дону, в мире
СТЕПАНАКЕРТ, 24 ноя - РИА Новости.
Вторая колонна МЧС
России с гуманитарным грузом прибыла во вторник в Степанакерт
.
Колонна была сформирована в Ростове-на-Дону
и вышла оттуда своим ходом. Двадцать ведомственных "Камазов" доставили 300 тонн стройматериалов: древесину, стекло и плиты для восстановления жилых домов и инфраструктуры Нагорного Карабаха
, пострадавших от обстрелов.
Первая колонна МЧС 21 ноября на пяти автомобилях доставила в Степанакерт 45 тонн стройматериалов.
Как рассказал журналистам замничальника Донского спасательного центра МЧС РФ Сергей Головач, прибывший с колонной, автомобили преодолели 1 700 км пути.
"Маршрут был не самый простой, но личный состав справился с задачей. Сложность была в длительном переходе, перевалах, подъемах и спусках. В пути было три ночевки. Досмотр на границе прошел в штатном режиме, по времени это заняло около 6 часов", - сказал он.
Уже сегодня часть привезенного стекла развезут по мастерским Степанакерта, где его будут резать для застекления зданий. Остальное стекло будет развезено завтра в Мартунинский, Мартакертский и Аскеранский районы. В распределении стройматериалов принимает участие местный Минстрой.