https://ria.ru/20201124/karabakh-1586094686.html
Все обязательства по Карабаху полностью выполняются, заявил Лавров
Все обязательства по Карабаху полностью выполняются, заявил Лавров
Жизнеспособность достигнутого при участии лидеров РФ, Армении и Азербайджана трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху подтверждается ежедневно,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:54
2020-11-24T14:54
2020-11-24T15:42
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей лавров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585684235_0:0:2971:1671_1400x0_80_0_0_0f743c8598786931a2cf48181f17af5b.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Жизнеспособность достигнутого при участии лидеров РФ, Армении и Азербайджана трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху подтверждается ежедневно, прекращение огня в регионе соблюдается полностью, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Жизнеспособность договоренности подтверждается ежедневно. Прекращение огня соблюдается полностью", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Как подчеркнул российский министр, все обязательства, под которыми подписались лидеры Азербайджана, Армении и РФ, выполняются."Российские миротворцы активно и в самые сжатые сроки развернули соответствующую операцию, тесно сотрудничают и с армянской, и с азербайджанской общиной, помогают решать гуманитарные проблемы", - указал глава МИД РФ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/karabakh-1585819839.html
россия
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585684235_242:0:2971:2047_1400x0_80_0_0_8edae485d04166c3dbf288af8c3cb5ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, сергей лавров, в мире
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Жизнеспособность достигнутого при участии лидеров РФ, Армении
и Азербайджана
трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху
подтверждается ежедневно, прекращение огня в регионе соблюдается полностью, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров
.
"Жизнеспособность договоренности подтверждается ежедневно. Прекращение огня соблюдается полностью", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24"
.
Как подчеркнул российский министр, все обязательства, под которыми подписались лидеры Азербайджана, Армении и РФ, выполняются.
"Российские миротворцы активно и в самые сжатые сроки развернули соответствующую операцию, тесно сотрудничают и с армянской, и с азербайджанской общиной, помогают решать гуманитарные проблемы", - указал глава МИД РФ.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.