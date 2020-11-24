https://ria.ru/20201124/karabakh-1586094686.html

Все обязательства по Карабаху полностью выполняются, заявил Лавров

Все обязательства по Карабаху полностью выполняются, заявил Лавров

Жизнеспособность достигнутого при участии лидеров РФ, Армении и Азербайджана трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху подтверждается ежедневно,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:54

2020-11-24T14:54

2020-11-24T15:42

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Жизнеспособность достигнутого при участии лидеров РФ, Армении и Азербайджана трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху подтверждается ежедневно, прекращение огня в регионе соблюдается полностью, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Жизнеспособность договоренности подтверждается ежедневно. Прекращение огня соблюдается полностью", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Как подчеркнул российский министр, все обязательства, под которыми подписались лидеры Азербайджана, Армении и РФ, выполняются."Российские миротворцы активно и в самые сжатые сроки развернули соответствующую операцию, тесно сотрудничают и с армянской, и с азербайджанской общиной, помогают решать гуманитарные проблемы", - указал глава МИД РФ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/karabakh-1585819839.html

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россия, нагорный карабах, сергей лавров, в мире