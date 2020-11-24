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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201124/karabakh-1586087475.html
Путин рассказал о предпосылках для урегулирования в Карабахе
Путин рассказал о предпосылках для урегулирования в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас создаются предпосылки для урегулирования ситуации в Карабахе с учетом интересов и Еревана, и Баку. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:25
2020-11-24T14:49
ситуация в нагорном карабахе
владимир путин
ереван
баку
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас создаются предпосылки для урегулирования ситуации в Карабахе с учетом интересов и Еревана, и Баку."Начинает также работу российский центр гуманитарного реагирования, который займется оказанием помощи жителям пострадавших районов, восстановлением инфраструктуры, формированием условий для нормальной мирной жизни. Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций, исходим из того, что все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе и в интересах азербайджанского и армянского народов", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
https://ria.ru/20201124/turtsiya-1586053964.html
ереван
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владимир путин, ереван, баку, в мире

Путин рассказал о предпосылках для урегулирования в Карабахе

14:25 24.11.2020 (обновлено: 14:49 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас создаются предпосылки для урегулирования ситуации в Карабахе с учетом интересов и Еревана, и Баку.
"Начинает также работу российский центр гуманитарного реагирования, который займется оказанием помощи жителям пострадавших районов, восстановлением инфраструктуры, формированием условий для нормальной мирной жизни. Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций, исходим из того, что все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе и в интересах азербайджанского и армянского народов", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции. 13 января 2020 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеВладимир ПутинЕреванБакуВ мире
 
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