https://ria.ru/20201124/karabakh-1586087475.html

Путин рассказал о предпосылках для урегулирования в Карабахе

Путин рассказал о предпосылках для урегулирования в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас создаются предпосылки для урегулирования ситуации в Карабахе с учетом интересов и Еревана, и Баку. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:25

2020-11-24T14:25

2020-11-24T14:49

ситуация в нагорном карабахе

владимир путин

ереван

баку

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас создаются предпосылки для урегулирования ситуации в Карабахе с учетом интересов и Еревана, и Баку."Начинает также работу российский центр гуманитарного реагирования, который займется оказанием помощи жителям пострадавших районов, восстановлением инфраструктуры, формированием условий для нормальной мирной жизни. Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций, исходим из того, что все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе и в интересах азербайджанского и армянского народов", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

https://ria.ru/20201124/turtsiya-1586053964.html

ереван

баку

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владимир путин, ереван, баку, в мире