https://ria.ru/20201124/kakao-1586081871.html

Найден чрезвычайно полезный для мозга напиток, который есть в каждом доме

Найден чрезвычайно полезный для мозга напиток, который есть в каждом доме

Ученые выяснили, что флаванолы — органические вещества, содержащиеся в какао, повышают снабжение мозга кислородом, что благоприятно отражается на когнитивных... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:10

2020-11-24T14:10

2020-11-24T14:10

риа наука

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что флаванолы — органические вещества, содержащиеся в какао, повышают снабжение мозга кислородом, что благоприятно отражается на когнитивных способностях. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Британские ученые из Бирмингемского университета вместе с американскими коллегами из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне изучили действие флаванолов какао на мозговую деятельность."Флаванолы — это небольшие молекулы, которые содержатся во многих фруктах и ​​овощах, а также в какао, — приводятся в пресс-релизе Бирмингемского университета слова руководителя исследования Катарины Рендейро (Catarina Rendeiro), преподавателя наук о питании в Школе спорта, физических упражнений и реабилитации. — Они придают фруктам и овощам яркий цвет и, как известно, полезны для сосудистой системы. Мы хотели узнать, полезны ли флаванолы также для мозга и могут ли они оказать положительное влияние на когнитивные функции".В исследовании участвовали 18 взрослых некурящих людей без диагностированных заболеваний мозга, сердца, сосудов или дыхательных путей. Эксперимент состоял из двух частей: в первой части испытуемые получали какао, богатое флаванолами, а во второй — обработанное какао с очень низким уровнем флаванолов. Ни участники, ни исследователи не знали, какой тип какао был в каждом конкретном случае. При таком двойном слепом исследовании ничто не могло повлиять на результаты.Примерно через два часа после употребления какао участники дышали воздухом с концентрацией углекислого газа около пяти процентов, что примерно в 100 раз превышает нормальный атмосферный уровень. Организм реагирует на это увеличением притока крови к мозгу, что позволяет быстрее выводить углекислый газ. По скорости оксигенации ученые оценивают функции сосудистой сети мозга. "Такой метод позволяет измерить, насколько хорошо мозг защищается от избытка углекислого газа", — говорит еще один автор исследования Моника Фабиани (Monica Fabiani), профессор психологии из Иллинойского университета.Параллельно авторы ставили перед участниками сложные задачи, которые требовали принятия противоречивых или конкурирующих решений, и с помощью функциональной спектроскопии фиксировали изменение кровотока к мозгу, а также измеряли оксигенацию во фронтальной коре — области мозга, которая играет ключевую роль в планировании, регулировании поведения и принятии решений.Ученые отметили, что 14 из 18 испытуемых после приема флаванолов лучше справились со сложными когнитивными тестами, решая задачи на 11 процентов быстрее, чем они делали это на исходном уровне или когда потребляли какао с пониженным содержанием флаванолов. Те же четыре участника, у которых не было отмечено улучшения, и так были самыми сильными в группе как в начале, так и в конце эксперимента."Поскольку у этих четырех участников уже была самая высокая реакция оксигенации на исходном уровне, это указывает на то, что у тех, кто уже в хорошей форме, мало возможностей для улучшения", — говорит Рендейро."Мы использовали в нашем эксперименте какао, но флаванолы чрезвычайно распространены в широком диапазоне фруктов и овощей", — отмечает ученый.По мнению авторов, результаты однозначно подтверждают, что употребление в пищу продуктов, богатых флаванолами положительно влияет на сосудистую функцию мозга и когнитивные способности, а также помогает мозгу быстрее восстановиться после легких сосудистых заболеваний.

https://ria.ru/20201119/posuda-1585385362.html

https://ria.ru/20201028/mozg-1581892030.html

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нейрофизиология, биология, здоровье, бирмингемский университет, питание