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Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
Президент Индийской ассоциации туроператоров (IATO) Пронаб Саркар обратился к правительству страны с просьбой объявить даты возобновления выдачи электронных и... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:15
2020-11-24T09:15
2020-11-24T09:15
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Индийской ассоциации туроператоров (IATO) Пронаб Саркар обратился к правительству страны с просьбой объявить даты возобновления выдачи электронных и туристических виз, а также — международных рейсов, сообщает Турпром со ссылкой на местные СМИ.По его словам, это необходимо, чтобы проинформировать иностранных туроператоров и клиентов заранее, и они смогли бы продвигать Индию как безопасное место.Обращение было вызвано в том числе заявлением главы Минздрава доктора Харшем Вардхана, а также доктора Рандипа Гулерия, директора Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) о том, что вакцина от коронавируса будет доступна через пару месяцев.Саркар подчеркнул, что правительству первым делом нужно объявить даты открытия международных рейсов. "Это очень важно, поскольку туристам требуется не менее трех-шести месяцев, чтобы запланировать свое путешествие в Индию", — пояснил он. Глава IATO отметил, что, если страна не успеет принять своевременные меры, зарубежные туроператоры и гости после появления вакцины будут искать другие направления. "Таким образом Индия может потерять шанс до конца зимнего и летнего сезона 2021 года", — подчеркнул эксперт.
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коронавирус covid-19, туристы, туризм, новости - туризм, индия
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Президент Индийской ассоциации туроператоров (IATO) Пронаб Саркар обратился к правительству страны с просьбой объявить даты возобновления выдачи электронных и туристических виз, а также — международных рейсов, сообщает
Турпром со ссылкой на местные СМИ.
По его словам, это необходимо, чтобы проинформировать иностранных туроператоров и клиентов заранее, и они смогли бы продвигать Индию как безопасное место.
Обращение было вызвано в том числе заявлением главы Минздрава доктора Харшем Вардхана, а также доктора Рандипа Гулерия, директора Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) о том, что вакцина от коронавируса будет доступна через пару месяцев.
Саркар подчеркнул, что правительству первым делом нужно объявить даты открытия международных рейсов. "Это очень важно, поскольку туристам требуется не менее трех-шести месяцев, чтобы запланировать свое путешествие в Индию", — пояснил он.
Глава IATO отметил, что, если страна не успеет принять своевременные меры, зарубежные туроператоры и гости после появления вакцины будут искать другие направления. "Таким образом Индия может потерять шанс до конца зимнего и летнего сезона 2021 года", — подчеркнул эксперт.