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Госдума поддержала возврат Волгоградской области к московскому времени
Госдума поддержала возврат Волгоградской области к московскому времени
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:23
2020-11-24T16:23
госдума рф
волгоградская область
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем.Законопроектом предлагается изменить состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).Кабмин законопроект поддержал.Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта 2018 года референдума. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. Опрос прошел в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за, против – около 34%. По его результатам депутаты облдумы 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени".
https://ria.ru/20200702/1573802387.html
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госдума рф, волгоградская область, общество

Госдума поддержала возврат Волгоградской области к московскому времени

16:23 24.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем.
Законопроектом предлагается изменить состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).
Магазин часов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля, 16:13
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
Кабмин законопроект поддержал.
Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта 2018 года референдума. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. Опрос прошел в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.
В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за, против – около 34%. По его результатам депутаты облдумы 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени".
Города России. Волгоград - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 11:22
Суд отказал в иске против перехода Волгограда на московское время
 
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