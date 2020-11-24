https://ria.ru/20201124/gosduma-1586116234.html

Госдума поддержала возврат Волгоградской области к московскому времени

Госдума поддержала возврат Волгоградской области к московскому времени

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:23

2020-11-24T16:23

2020-11-24T16:23

госдума рф

волгоградская область

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем.Законопроектом предлагается изменить состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).Кабмин законопроект поддержал.Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта 2018 года референдума. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. Опрос прошел в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за, против – около 34%. По его результатам депутаты облдумы 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени".

https://ria.ru/20200702/1573802387.html

https://ria.ru/20200921/volgograd-1577537155.html

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госдума рф, волгоградская область, общество