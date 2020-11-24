https://ria.ru/20201124/golikova-1586034006.html

Голикова заявила о критичной ситуации с коечным фондом в шести субъектах

Голикова заявила о критичной ситуации с коечным фондом в шести субъектах

Более 78% коечного фонда занято в России, выше среднего коечный фонд загружен в 43 регионах, наиболее критичная ситуация в шести регионах, сообщила вице-премьер РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:42

2020-11-24T10:42

2020-11-24T11:01

республика коми

республика мордовия

орловская область

ивановская область

республика крым

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 78% коечного фонда занято в России, выше среднего коечный фонд загружен в 43 регионах, наиболее критичная ситуация в шести регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."На утро вчерашнего дня было занято 78,2% коечного фонда, загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня... в 43 регионах. Наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область – 92%, Орловская область – 92,7%, Республика Коми – 90,6%, Мордовия – 92,1%, Республика Крым – 93,6% и город Санкт-Петербург – 90,3%", – сказала Голикова в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

республика коми

орловская область

ивановская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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