https://ria.ru/20201124/golikova-1586034006.html
Голикова заявила о критичной ситуации с коечным фондом в шести субъектах
Голикова заявила о критичной ситуации с коечным фондом в шести субъектах
Более 78% коечного фонда занято в России, выше среднего коечный фонд загружен в 43 регионах, наиболее критичная ситуация в шести регионах, сообщила вице-премьер РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:42
2020-11-24T10:42
2020-11-24T11:01
республика коми
республика мордовия
орловская область
ивановская область
республика крым
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 78% коечного фонда занято в России, выше среднего коечный фонд загружен в 43 регионах, наиболее критичная ситуация в шести регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."На утро вчерашнего дня было занято 78,2% коечного фонда, загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня... в 43 регионах. Наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область – 92%, Орловская область – 92,7%, Республика Коми – 90,6%, Мордовия – 92,1%, Республика Крым – 93,6% и город Санкт-Петербург – 90,3%", – сказала Голикова в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
республика коми
орловская область
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