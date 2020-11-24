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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201124/gaz-1586136787.html
Моор: в Тюменской области благодаря ГЧП проложено 1000 км газопроводов
Моор: в Тюменской области благодаря ГЧП проложено 1000 км газопроводов
Реализация программы газификации Тюменской области на основе государственно-частного партнерства позволила в 2014–2018 годах построить в регионе тысячу... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:03
2020-11-24T18:03
тюменская область
александр моор
жкх
николай шульгинов
газпром
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Реализация программы газификации Тюменской области на основе государственно-частного партнерства позволила в 2014–2018 годах построить в регионе тысячу километров газовых сетей и создать условия для газификации более 16 тысяч домовладений, сообщил губернатор области Александр Моор на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.По словам губернатора, которые приводит его пресс-служба, за это время освоено 1,3 миллиарда рублей инвестиций, уровень газификации региона увеличился с 89,2 до 94,4%. Ожидается, что до 2023 года он составит 98%.Моор отметил на заседании, что строительство газопроводов за счет бюджета не является эффективной моделью с точки зрения ресурсоснабжения, поэтому с 2014 года Тюменская область ведет газификацию ведет на основе ГЧП, когда компании зарабатывают не на строительстве сетей, а на их эксплуатации и поставке услуг."Мы утверждаем программу газификации – мероприятия и источники финансирования, а газораспределительная организация самостоятельно выполняет мероприятия по проектированию и строительству, вводит объекты в эксплуатацию и оформляет их в свою собственность. При этом она применяет ресурсный метод ценообразования, то есть не зарабатывает на строительстве сетей", – пояснил глава региона.Он отметил, что в ресурсном подходе учтены интересы и газораспределительной организации, и региона: ГРО быстро и качественно строит сети для себя, ресурсный метод ценообразования снижает удельные затраты и, соответственно, увеличивает темпы газификации. "То, чего мы достигли — это результат нашей совместной работы с "Газпромом", его понимание наших общих задач по газификации. Сегодня наши отношения позволят урегулировать любые рабочие вопросы", - заключил Моор.Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе заседания сообщил, что в министерстве изучат опыт региона и будут рекомендовать его для реализации в других субъектах РФ, отметили в пресс-службе.
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александр моор, жкх, николай шульгинов, газпром, тюменская область

Моор: в Тюменской области благодаря ГЧП проложено 1000 км газопроводов

18:03 24.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от ГРС №2 "Елабуга Центральная - ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТЮМЕНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Реализация программы газификации Тюменской области на основе государственно-частного партнерства позволила в 2014–2018 годах построить в регионе тысячу километров газовых сетей и создать условия для газификации более 16 тысяч домовладений, сообщил губернатор области Александр Моор на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.
По словам губернатора, которые приводит его пресс-служба, за это время освоено 1,3 миллиарда рублей инвестиций, уровень газификации региона увеличился с 89,2 до 94,4%. Ожидается, что до 2023 года он составит 98%.
Моор отметил на заседании, что строительство газопроводов за счет бюджета не является эффективной моделью с точки зрения ресурсоснабжения, поэтому с 2014 года Тюменская область ведет газификацию ведет на основе ГЧП, когда компании зарабатывают не на строительстве сетей, а на их эксплуатации и поставке услуг.
"Мы утверждаем программу газификации – мероприятия и источники финансирования, а газораспределительная организация самостоятельно выполняет мероприятия по проектированию и строительству, вводит объекты в эксплуатацию и оформляет их в свою собственность. При этом она применяет ресурсный метод ценообразования, то есть не зарабатывает на строительстве сетей", – пояснил глава региона.
Он отметил, что в ресурсном подходе учтены интересы и газораспределительной организации, и региона: ГРО быстро и качественно строит сети для себя, ресурсный метод ценообразования снижает удельные затраты и, соответственно, увеличивает темпы газификации.
"То, чего мы достигли — это результат нашей совместной работы с "Газпромом", его понимание наших общих задач по газификации. Сегодня наши отношения позволят урегулировать любые рабочие вопросы", - заключил Моор.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе заседания сообщил, что в министерстве изучат опыт региона и будут рекомендовать его для реализации в других субъектах РФ, отметили в пресс-службе.
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17 ноября, 11:56Тюменская область
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Тюменская областьАлександр МоорЖКХНиколай ШульгиновГазпромТюменская область
 
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