https://ria.ru/20201124/gaz-1586136787.html

Моор: в Тюменской области благодаря ГЧП проложено 1000 км газопроводов

Моор: в Тюменской области благодаря ГЧП проложено 1000 км газопроводов

Реализация программы газификации Тюменской области на основе государственно-частного партнерства позволила в 2014–2018 годах построить в регионе тысячу... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T18:03

2020-11-24T18:03

2020-11-24T18:03

тюменская область

александр моор

жкх

николай шульгинов

газпром

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Реализация программы газификации Тюменской области на основе государственно-частного партнерства позволила в 2014–2018 годах построить в регионе тысячу километров газовых сетей и создать условия для газификации более 16 тысяч домовладений, сообщил губернатор области Александр Моор на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.По словам губернатора, которые приводит его пресс-служба, за это время освоено 1,3 миллиарда рублей инвестиций, уровень газификации региона увеличился с 89,2 до 94,4%. Ожидается, что до 2023 года он составит 98%.Моор отметил на заседании, что строительство газопроводов за счет бюджета не является эффективной моделью с точки зрения ресурсоснабжения, поэтому с 2014 года Тюменская область ведет газификацию ведет на основе ГЧП, когда компании зарабатывают не на строительстве сетей, а на их эксплуатации и поставке услуг."Мы утверждаем программу газификации – мероприятия и источники финансирования, а газораспределительная организация самостоятельно выполняет мероприятия по проектированию и строительству, вводит объекты в эксплуатацию и оформляет их в свою собственность. При этом она применяет ресурсный метод ценообразования, то есть не зарабатывает на строительстве сетей", – пояснил глава региона.Он отметил, что в ресурсном подходе учтены интересы и газораспределительной организации, и региона: ГРО быстро и качественно строит сети для себя, ресурсный метод ценообразования снижает удельные затраты и, соответственно, увеличивает темпы газификации. "То, чего мы достигли — это результат нашей совместной работы с "Газпромом", его понимание наших общих задач по газификации. Сегодня наши отношения позволят урегулировать любые рабочие вопросы", - заключил Моор.Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе заседания сообщил, что в министерстве изучат опыт региона и будут рекомендовать его для реализации в других субъектах РФ, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201117/tyumen-1584963297.html

тюменская область

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александр моор, жкх, николай шульгинов, газпром, тюменская область