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Русского врача признали гражданином года в Эстонии
Русского врача признали гражданином года в Эстонии
Медицинский руководитель кризисного штаба департамента здоровья Аркадий Попов признан гражданином года в Эстонии за большой вклад в борьбу с коронавирусом,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:47
2020-11-24T19:47
коронавирус covid-19
эстония
санкт-петербург
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя - РИА Новости. Медицинский руководитель кризисного штаба департамента здоровья Аркадий Попов признан гражданином года в Эстонии за большой вклад в борьбу с коронавирусом, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR.В 2020 году титул "Гражданина года" присвоен в 18-й раз. На почетное звание были выдвинуты 12 кандидатов."В этот исключительный год уместно выразить признательность гражданам, которые взяли на себя ответственность и сделали больше, чем от них ожидали. Четкая позиция и решительное поведение Аркадия Попова в борьбе с коронавирусом стали необычайно вдохновляющими. Именно он и другие подобные ему лидеры делают Эстонию более безопасным местом для жизни", - сказал министр культуры Тынис Лукас, представляя лауреата.Ранее Попов возглавлял Центр скорой помощи Северно-Эстонской региональной больницы, а с 5 декабря станет председателем правления Ляэне-Таллинской центральной больницы. Он изучал медицину в Тартуском университете и психологию в Петербурге.По словам Попова, это признание является для него очень большой честью. "Не знаю, достоин ли я этого, поскольку все, что я делал, я делал в сотрудничестве с другими медиками, с коллегами по департаменту здоровья, с министерством. И, на самом деле, каждый житель Эстонии внес очень большой вклад, потому что бороться с кризисом в одиночку невозможно. Нужна команда", - отметил Попов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 10 159, скончались 94 человека.
https://ria.ru/20200715/1574374581.html
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коронавирус covid-19, эстония, санкт-петербург, в мире

Русского врача признали гражданином года в Эстонии

19:47 24.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Aron Urb / Аркадий Попов
Аркадий Попов - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Aron Urb /
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя - РИА Новости. Медицинский руководитель кризисного штаба департамента здоровья Аркадий Попов признан гражданином года в Эстонии за большой вклад в борьбу с коронавирусом, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR.
В 2020 году титул "Гражданина года" присвоен в 18-й раз. На почетное звание были выдвинуты 12 кандидатов.
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"В этот исключительный год уместно выразить признательность гражданам, которые взяли на себя ответственность и сделали больше, чем от них ожидали. Четкая позиция и решительное поведение Аркадия Попова в борьбе с коронавирусом стали необычайно вдохновляющими. Именно он и другие подобные ему лидеры делают Эстонию более безопасным местом для жизни", - сказал министр культуры Тынис Лукас, представляя лауреата.
Ранее Попов возглавлял Центр скорой помощи Северно-Эстонской региональной больницы, а с 5 декабря станет председателем правления Ляэне-Таллинской центральной больницы. Он изучал медицину в Тартуском университете и психологию в Петербурге.
По словам Попова, это признание является для него очень большой честью. "Не знаю, достоин ли я этого, поскольку все, что я делал, я делал в сотрудничестве с другими медиками, с коллегами по департаменту здоровья, с министерством. И, на самом деле, каждый житель Эстонии внес очень большой вклад, потому что бороться с кризисом в одиночку невозможно. Нужна команда", - отметил Попов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 10 159, скончались 94 человека.
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