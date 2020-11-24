https://ria.ru/20201124/ege-1586102525.html

Рособрнадзор не планирует отменять обязательный ЕГЭ в этом году

Рособрнадзор не планирует отменять обязательный ЕГЭ в этом году

Рособрнадзор пока не планирует делать единый госэкзамен необязательным для получения аттестата в 2021 году, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:30

2020-11-24T15:30

2020-11-24T15:34

социальный навигатор

сн_образование

россия

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор пока не планирует делать единый госэкзамен необязательным для получения аттестата в 2021 году, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Пока ничего в планах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не изменилось. В случае необходимости решения по изменениям правил проведения ГИА будут приниматься ближе к датам проведения экзаменов", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Рособрнадзор возможность проведения ЕГЭ в 2021 году только для тех выпускников, которые собираются поступать в вуз.Ранее газета "Известия" сообщила, что Национальный родительский комитет выступил с инициативой отменить обязательную сдачу ЕГЭ и ОГЭ в текущем учебном году и повторить сценарий прошлого года, когда аттестат выдавался выпускникам без прохождения ими испытаний по русскому языку и математике.

https://ria.ru/20201120/ege-1585498657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество