https://ria.ru/20201124/dua-lipa-1585874872.html

Дуа Липа поднялась в воздух во время выступления на American Music Awards

Дуа Липа поднялась в воздух во время выступления на American Music Awards

Певица Дуа Липа в буквальном смысле "воспарила" над сценой в кульминационном моменте песни "Levitating" на церемонии вручения American Music Awards. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T03:19

2020-11-24T03:19

2020-11-24T03:25

культура

дуа липа

музыка

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тейлор свифт (певица)

лос-анджелес

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Певица Дуа Липа в буквальном смысле "воспарила" над сценой в кульминационном моменте песни "Levitating" на церемонии вручения American Music Awards.Она пела в зале лондонского Альберт-Холла, и ее выступление транслировали онлайн.Вручение American Music Awards проходило в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Но не все артисты, принимавшие в церемонии участие, физически находились в Штатах. Так, группа BTS исполнила свои последние хиты "Life goes on" и "Dynamite" из Сеула. Сама Дуа Липа стала обладательницей премии в категории "Любимая поп/рок песня" с композицией "Don’t start now”.Лидировала по количеству наград Тейлор Свифт. Она оказалась лучшей в номинациях "артист года", "любимая исполнительница в жанре поп-рок" и " любимое музыкальное видео" (Cardigan).

https://ria.ru/20201121/bts-1585508116.html

лос-анджелес

сеул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дуа липа, музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица), лос-анджелес, сеул