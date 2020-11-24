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https://ria.ru/20201124/dua-lipa-1585874872.html
Дуа Липа поднялась в воздух во время выступления на American Music Awards
Дуа Липа поднялась в воздух во время выступления на American Music Awards
Певица Дуа Липа в буквальном смысле "воспарила" над сценой в кульминационном моменте песни "Levitating" на церемонии вручения American Music Awards. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T03:19
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культура
дуа липа
музыка
новости культуры
тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Певица Дуа Липа в буквальном смысле "воспарила" над сценой в кульминационном моменте песни "Levitating" на церемонии вручения American Music Awards.Она пела в зале лондонского Альберт-Холла, и ее выступление транслировали онлайн.Вручение American Music Awards проходило в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Но не все артисты, принимавшие в церемонии участие, физически находились в Штатах. Так, группа BTS исполнила свои последние хиты "Life goes on" и "Dynamite" из Сеула. Сама Дуа Липа стала обладательницей премии в категории "Любимая поп/рок песня" с композицией "Don’t start now”.Лидировала по количеству наград Тейлор Свифт. Она оказалась лучшей в номинациях "артист года", "любимая исполнительница в жанре поп-рок" и " любимое музыкальное видео" (Cardigan).
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дуа липа, музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица), лос-анджелес, сеул

Дуа Липа поднялась в воздух во время выступления на American Music Awards

03:19 24.11.2020 (обновлено: 03:25 24.11.2020)
 
© AFP 2020 / Getty Images for dcp/Gareth CattermoleДуа Липа
Дуа Липа - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AFP 2020 / Getty Images for dcp/Gareth Cattermole
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Певица Дуа Липа в буквальном смысле "воспарила" над сценой в кульминационном моменте песни "Levitating" на церемонии вручения American Music Awards.
Она пела в зале лондонского Альберт-Холла, и ее выступление транслировали онлайн.
Вручение American Music Awards проходило в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Но не все артисты, принимавшие в церемонии участие, физически находились в Штатах. Так, группа BTS исполнила свои последние хиты "Life goes on" и "Dynamite" из Сеула.
Сама Дуа Липа стала обладательницей премии в категории "Любимая поп/рок песня" с композицией "Don’t start now”.
Лидировала по количеству наград Тейлор Свифт. Она оказалась лучшей в номинациях "артист года", "любимая исполнительница в жанре поп-рок" и " любимое музыкальное видео" (Cardigan).
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